Два челябинских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по иностранному языку

Два выпускника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на Едином госэкзамене по иностранному языку. Об этом 1 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
«Два школьника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по иностранному языку. Это выпускники гимназий № 1 и № 48», — сообщил Авдеев.
По словам Авдеева, все в этом году в Челябинске на ЕГЭ есть один трехсотбалльник, то есть выпускник, который все три экзамена сдал на сто баллов. Десять человек набрали 200 баллов за два экзамена, Сто баллов за один из экзаменов получили 83 выпускника.
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