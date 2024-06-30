30 июня 2024

Два челябинских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по иностранному языку

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Ростелеком установил видеокамеры в Гимназии №80, где учится Миша Текслер. Челябинск, егэ, класс для егэ
Два школьника из Челябинска сдали ЕГЭ на сто баллов Фото:

Два выпускника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на Едином госэкзамене по иностранному языку. Об этом 1 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Два школьника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по иностранному языку. Это выпускники гимназий № 1 и № 48», — сообщил Авдеев.

По словам Авдеева, все в этом году в Челябинске на ЕГЭ есть один трехсотбалльник, то есть выпускник, который все три экзамена сдал на сто баллов. Десять человек набрали 200 баллов за два экзамена, Сто баллов за один из экзаменов получили 83 выпускника.

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Два выпускника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на Едином госэкзамене по иностранному языку. Об этом 1 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Два школьника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по иностранному языку. Это выпускники гимназий № 1 и № 48», — сообщил Авдеев. По словам Авдеева, все в этом году в Челябинске на ЕГЭ есть один трехсотбалльник, то есть выпускник, который все три экзамена сдал на сто баллов. Десять человек набрали 200 баллов за два экзамена, Сто баллов за один из экзаменов получили 83 выпускника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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