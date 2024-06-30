Два челябинских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по иностранному языку

01 июля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Два школьника из Челябинска сдали ЕГЭ на сто баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два выпускника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на Едином госэкзамене по иностранному языку. Об этом 1 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Два школьника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по иностранному языку. Это выпускники гимназий № 1 и № 48», — сообщил Авдеев. По словам Авдеева, все в этом году в Челябинске на ЕГЭ есть один трехсотбалльник, то есть выпускник, который все три экзамена сдал на сто баллов. Десять человек набрали 200 баллов за два экзамена, Сто баллов за один из экзаменов получили 83 выпускника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два выпускника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на Едином госэкзамене по иностранному языку. Об этом 1 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «Два школьника из Челябинска набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по иностранному языку. Это выпускники гимназий № 1 и № 48», — сообщил Авдеев. По словам Авдеева, все в этом году в Челябинске на ЕГЭ есть один трехсотбалльник, то есть выпускник, который все три экзамена сдал на сто баллов. Десять человек набрали 200 баллов за два экзамена, Сто баллов за один из экзаменов получили 83 выпускника.