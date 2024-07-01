Тюменские студенты создали ИИ для борьбы с инфарктом

Студенты двух тюменских вузов разработали ИИ для предупреждения инфаркта
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Программа будет анализировать несколько важных биометрических показателей
Программа будет анализировать несколько важных биометрических показателей Фото:

Студенты и инженеры двух тюменских вузов разработали искусственный интеллект, который сможет предупреждать инфаркт. Он будет анализировать данные с биометрических датчиков, сообщает со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы ТАСС.

«Команда студентов и инженеров Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов разработали прибор, который за счет биометрических датчиков и технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять признаки предынфарктного состояния. Это позволит предупреждать развитие сердечного заболевания» — говорится в сообщении.

Известно, что над инновационным ИИ работали студенты тюменского индустриального и тюменского государственного университетов. Решение представляет собой мобильный комплекс, который измеряет частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму и температуру тела.

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Студенты и инженеры двух тюменских вузов разработали искусственный интеллект, который сможет предупреждать инфаркт. Он будет анализировать данные с биометрических датчиков, сообщает со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы ТАСС. «Команда студентов и инженеров Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов разработали прибор, который за счет биометрических датчиков и технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять признаки предынфарктного состояния. Это позволит предупреждать развитие сердечного заболевания» — говорится в сообщении. Известно, что над инновационным ИИ работали студенты тюменского индустриального и тюменского государственного университетов. Решение представляет собой мобильный комплекс, который измеряет частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму и температуру тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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