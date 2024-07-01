Тюменские студенты создали ИИ для борьбы с инфарктом

Студенты и инженеры двух тюменских вузов разработали искусственный интеллект, который сможет предупреждать инфаркт. Он будет анализировать данные с биометрических датчиков, сообщает со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы ТАСС.
«Команда студентов и инженеров Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов разработали прибор, который за счет биометрических датчиков и технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять признаки предынфарктного состояния. Это позволит предупреждать развитие сердечного заболевания» — говорится в сообщении.
Известно, что над инновационным ИИ работали студенты тюменского индустриального и тюменского государственного университетов. Решение представляет собой мобильный комплекс, который измеряет частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму и температуру тела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.