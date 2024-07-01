Состояние российских миллиардеров за последние полгода увеличилось

За первые шесть месяцев 2024 года совокупное состояние 25 богатейших предпринимателей из России увеличилось на 28,749 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
«Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 28,749 миллиарда долларов», — сообщает РИА Новости на основе анализа данных рейтинга BBI. Отмечается, что больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 5,76 миллиарда долларов до 24,6 миллиарда.
Тройка лидеров рейтинга также продолжила укреплять свои позиции. Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином с состоянием 32 миллиарда долларов. Второе и третье места по-прежнему занимают совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов и бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с 28,2 и 27,2 миллиарда долларов соответственно.
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