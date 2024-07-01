Мишустин: новые регионы РФ получат помощь в развитии сельских территорий

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Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий
Правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий Фото:

Принято решение о расширении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на новые регионы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Правительство распространит действие госпрограммы на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области», — заявил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства в telegram-канале. Это решение направлено на стимулирование местных аграриев и создание новых рабочих мест.

В рамках госпрограммы предусмотрено строительство жилья, развитие инфраструктуры, включая водо- и газоснабжение, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, а также строительство и модернизация социальных объектов. Президент России также поддержал продолжение программы, отметив ее важность для развития страны. На текущий момент из федерального бюджета на эти цели выделено 70 млрд рублей, которые распределяются между 85 регионами.

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Принято решение о расширении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на новые регионы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. «Правительство распространит действие госпрограммы на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области», — заявил Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства в telegram-канале. Это решение направлено на стимулирование местных аграриев и создание новых рабочих мест. В рамках госпрограммы предусмотрено строительство жилья, развитие инфраструктуры, включая водо- и газоснабжение, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, а также строительство и модернизация социальных объектов. Президент России также поддержал продолжение программы, отметив ее важность для развития страны. На текущий момент из федерального бюджета на эти цели выделено 70 млрд рублей, которые распределяются между 85 регионами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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