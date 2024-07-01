В приложении Альфа-Банка произошел массовый сбой. Скрин

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Пользователи не могут зайти в приложение Альфа-банка
Пользователи не могут зайти в приложение Альфа-банка Фото:

Мобильное приложение «Альфа-Банк» столкнулось с масштабным техническим сбоем, из-за чего клиенты банка испытывают проблемы с доступом к своим счетам и осуществлением финансовых операций. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Проблемы со входом в приложение. Попробуйте позже», — говорится в сообщении. Оно появляется при попытке зайти в приложение.  

22 апреля 2024 также был зафиксирован сбой. По информации с сайта DownRadar, зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них была из Москвы.

Пользователи не могут зайти в приложение банка
Пользователи не могут зайти в приложение банка
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Мобильное приложение «Альфа-Банк» столкнулось с масштабным техническим сбоем, из-за чего клиенты банка испытывают проблемы с доступом к своим счетам и осуществлением финансовых операций. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Проблемы со входом в приложение. Попробуйте позже», — говорится в сообщении. Оно появляется при попытке зайти в приложение.   22 апреля 2024 также был зафиксирован сбой. По информации с сайта DownRadar, зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них была из Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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