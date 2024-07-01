Пользователи не могут зайти в приложение Альфа-банка
Мобильное приложение «Альфа-Банк» столкнулось с масштабным техническим сбоем, из-за чего клиенты банка испытывают проблемы с доступом к своим счетам и осуществлением финансовых операций. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Проблемы со входом в приложение. Попробуйте позже», — говорится в сообщении. Оно появляется при попытке зайти в приложение.
22 апреля 2024 также был зафиксирован сбой. По информации с сайта DownRadar, зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них была из Москвы.
Пользователи не могут зайти в приложение банка
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