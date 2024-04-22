Сбой произошел в работе приложения и сайта Альфа-банка

Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения и сайта Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.
«Сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — появляется уведомление об ошибке при попытке входа в приложение. Сайт банка также не загружается.
Согласно информации с сайта DownRadar, было зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них пришла из Москвы. Также отмечены жалобы из других крупных городов России.
Альфа-банк через свою официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о временных технических работах, которые могут вызывать проблемы со входом в систему. Представители банка сообщили РБК, что функционал сервисов уже восстановлен, но у некоторых пользователей доступ к приложению все еще остается затрудненным.
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