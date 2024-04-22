22 апреля 2024

Сбой произошел в работе приложения и сайта Альфа-банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Альфа-банк. Тюмень, альфа банк, альфа-банк, альфабанк
Пользователи столкнулись с ошибками в приложении Фото:

Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения и сайта Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar.

«Сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — появляется уведомление об ошибке при попытке входа в приложение. Сайт банка также не загружается.

Согласно информации с сайта DownRadar, было зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них пришла из Москвы. Также отмечены жалобы из других крупных городов России.

Альфа-банк через свою официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о временных технических работах, которые могут вызывать проблемы со входом в систему. Представители банка сообщили РБК, что функционал сервисов уже восстановлен, но у некоторых пользователей доступ к приложению все еще остается затрудненным.

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Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения и сайта Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar. «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — появляется уведомление об ошибке при попытке входа в приложение. Сайт банка также не загружается. Согласно информации с сайта DownRadar, было зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них пришла из Москвы. Также отмечены жалобы из других крупных городов России. Альфа-банк через свою официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о временных технических работах, которые могут вызывать проблемы со входом в систему. Представители банка сообщили РБК, что функционал сервисов уже восстановлен, но у некоторых пользователей доступ к приложению все еще остается затрудненным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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