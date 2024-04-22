Сбой произошел в работе приложения и сайта Альфа-банка

22 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Пользователи столкнулись с ошибками в приложении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения и сайта Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar. «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — появляется уведомление об ошибке при попытке входа в приложение. Сайт банка также не загружается. Согласно информации с сайта DownRadar, было зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них пришла из Москвы. Также отмечены жалобы из других крупных городов России. Альфа-банк через свою официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о временных технических работах, которые могут вызывать проблемы со входом в систему. Представители банка сообщили РБК, что функционал сервисов уже восстановлен, но у некоторых пользователей доступ к приложению все еще остается затрудненным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения и сайта Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownRadar. «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти», — появляется уведомление об ошибке при попытке входа в приложение. Сайт банка также не загружается. Согласно информации с сайта DownRadar, было зарегистрировано более двух тысяч жалоб на работу ресурсов банка, причем большая часть из них пришла из Москвы. Также отмечены жалобы из других крупных городов России. Альфа-банк через свою официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о временных технических работах, которые могут вызывать проблемы со входом в систему. Представители банка сообщили РБК, что функционал сервисов уже восстановлен, но у некоторых пользователей доступ к приложению все еще остается затрудненным.