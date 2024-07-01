Платеж по ипотеке в России вырос в два раза без господдержки

Ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. Об этом заявила исполнительный директор «Этажей» Регина Дыдалина.
«С 1 июля на первичном рынке действуют рыночные ипотечные ставки плюс различного рода механизмы по их возможному снижению, за счет уплаты комиссии банку, выдачи кредита траншами, рассрочки или сниженной процентной ставки на начальном этапе кредитования», — заявила Дыдалина в беседе с «Известиями». Она отметила, что решения об ипотеке с господдержкой пока не приняты.
По расчетам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м составит значительно больше, чем при ставках с господдержкой. Например, в Москве платеж увеличится с 106 565 до 288 611 рублей.
Дыдалина отметила, что прекращение действия программы льготной ипотеки приведет к значительному увеличению ежемесячных платежей по новым кредитам. Это изменение ожидается на фоне роста ключевой ставки и увеличения нагрузки на бюджет, как следствие разницы между льготной и текущей рыночной ставкой.
Ранее в ЦБ России сообщили об увеличении объемов выдачи ипотеки с господдержкой в мае на 21% до 422 млрд рублей в связи с завершением льготной программы, передает RT. Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов, передает «Национальная служба новостей».
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