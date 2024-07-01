В Екатеринбург съехались ученые и идеологи со всей страны — говорить о противостоянии с Западом. Фото

В Екатеринбурге стартовал молодежный форум о противостоянии России и Запада

01 июля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние» продлится с 1 по 3 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург впервые стал площадкой для масштабного обсуждения насущной темы — о противостоянии России и Запада. Историки, ученые, блогеры, политики со всей страны, среди которых философ Александр Дугин и представитель МИД Мария Захарова, сошлись во мнении — в том или ином виде это противостояние было всегда. А вот в вопросе о будущем России единодушия уже не было, передает корреспондент URA.RU с полей форума. Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» стартовал в Уральском федеральном университете имени Ельцина. Перед его открытием у здания выстроилась длинная очередь — на мероприятие звали не только студентов УрФУ, но и других учебных заведений. Многие признавались — звали настоятельно. Более того, приехали делегации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а среди гостей (некоторые, правда, участвовали дистанционно) были замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский (назвал Россию лидером в переходе от однополярной модели мира к многополярному), президент Российской академии наук Ольга Васильева, Захарова (пожелала участникам плодотворной работы на форуме и в целом — на благо страны), Дугин, многочисленные кандидаты и доктора исторических наук, профессора. На входе в УрФУ столпилась очередь из студентов, в том числе из других учебных заведений Фото: URA.RU Необходимость мероприятия первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров объяснил запросом в обществе. «В нашем регионе, который является опорным краем державы, постоянно необходимо видеть и осознавать, чем живет и занимается Россия, что ее ждет впереди. Пусть мы находимся далеко от линии боевого соприкосновения, но мы с теми, кто проливает кровь во имя свободы нашей многонациональной России. Казалось бы, отсюда тысяча километров до российского юга, но эти места, опаленные Великой отечественной войной, а сейчас являющиеся форпостом СВО, вызывают огромный интерес у уральской общественности — и у студентов, и у преподавателей. У всех думающих и неравнодушных людей. Поэтому мы решили организовать этот форум», — рассказал он. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сам приехать не смог, но его обращение прочитал заместитель Борис Кириллов. Он сформировал цель мероприятия так: дать оценку изменениям, происходящим в России и на всей планете и сформировал важный посыл — Россия никогда не была и не будет элементом какой-либо геополитической структуры. И задача молодежи как раз сохранить это, адаптировать страну к вихрю изменений, который сейчас происходит, формировать ее будущее. Среди участников форума были и иностранные студенты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С подобными тезисами выступали и другие спикеры, причем с появлением каждого нового число слушателей в зале заметно уменьшалось. Впрочем, самых идейных участников это не смущало — для студентов это норма, были уверены они. С заметным оживлением встретили философа Александра Дугина. Он подключился в режиме видеоконференцсвязи и рассказал про антагонизм ценностей России и коллективного Запада. «Когда мы рассматриваем это противостояние в борьбе за многополярный мир, то видим, что речь идет об антагонизме ценностных систем. Наши ценности — традиционные. У нас — милосердие, а на Западе индивидуализм, карьера, нарциссизм. У нас есть преемственность поколений, а Запад наоборот занимается культурой отмены», — привел отличия Дугин. Спасение для Запада, по мнению Дугина, в том, чтобы также начать придерживаться традиционных ценностей. Россия же, добавил Дугин, является мощнейшим полюсом в формирующемся многополярном мире. К реальности слушателей вернул военный блогер Юрий Подоляка, выступивший следом, хотя в программе он заявлен не был. Он сразу заявил, что великое будущее, о котором много говорили предыдущие спикеры, еще не предопределено, над ним надо трудиться. «Да, мы должны выстраивать внутренний ценностный ряд, но на внешнем контуре не все мыслят как мы. Противник прозаичен и жесток, поэтому надо концентрироваться на победе, не жевать сопли, — отметил он, активный участник информационных войн. — Когда говорят — все предопределено, мы выиграем — ни хрена. Выиграем мы или нет, зависит от каждого из нас». Форум продлится до 3 июля. В программе также заявлены семинары, круглые столы и мастер-классы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург впервые стал площадкой для масштабного обсуждения насущной темы — о противостоянии России и Запада. Историки, ученые, блогеры, политики со всей страны, среди которых философ Александр Дугин и представитель МИД Мария Захарова, сошлись во мнении — в том или ином виде это противостояние было всегда. А вот в вопросе о будущем России единодушия уже не было, передает корреспондент URA.RU с полей форума. Форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера — сегодня — завтра» стартовал в Уральском федеральном университете имени Ельцина. Перед его открытием у здания выстроилась длинная очередь — на мероприятие звали не только студентов УрФУ, но и других учебных заведений. Многие признавались — звали настоятельно. Более того, приехали делегации из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а среди гостей (некоторые, правда, участвовали дистанционно) были замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский (назвал Россию лидером в переходе от однополярной модели мира к многополярному), президент Российской академии наук Ольга Васильева, Захарова (пожелала участникам плодотворной работы на форуме и в целом — на благо страны), Дугин, многочисленные кандидаты и доктора исторических наук, профессора. Необходимость мероприятия первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров объяснил запросом в обществе. «В нашем регионе, который является опорным краем державы, постоянно необходимо видеть и осознавать, чем живет и занимается Россия, что ее ждет впереди. Пусть мы находимся далеко от линии боевого соприкосновения, но мы с теми, кто проливает кровь во имя свободы нашей многонациональной России. Казалось бы, отсюда тысяча километров до российского юга, но эти места, опаленные Великой отечественной войной, а сейчас являющиеся форпостом СВО, вызывают огромный интерес у уральской общественности — и у студентов, и у преподавателей. У всех думающих и неравнодушных людей. Поэтому мы решили организовать этот форум», — рассказал он. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев сам приехать не смог, но его обращение прочитал заместитель Борис Кириллов. Он сформировал цель мероприятия так: дать оценку изменениям, происходящим в России и на всей планете и сформировал важный посыл — Россия никогда не была и не будет элементом какой-либо геополитической структуры. И задача молодежи как раз сохранить это, адаптировать страну к вихрю изменений, который сейчас происходит, формировать ее будущее. С подобными тезисами выступали и другие спикеры, причем с появлением каждого нового число слушателей в зале заметно уменьшалось. Впрочем, самых идейных участников это не смущало — для студентов это норма, были уверены они. С заметным оживлением встретили философа Александра Дугина. Он подключился в режиме видеоконференцсвязи и рассказал про антагонизм ценностей России и коллективного Запада. «Когда мы рассматриваем это противостояние в борьбе за многополярный мир, то видим, что речь идет об антагонизме ценностных систем. Наши ценности — традиционные. У нас — милосердие, а на Западе индивидуализм, карьера, нарциссизм. У нас есть преемственность поколений, а Запад наоборот занимается культурой отмены», — привел отличия Дугин. Спасение для Запада, по мнению Дугина, в том, чтобы также начать придерживаться традиционных ценностей. Россия же, добавил Дугин, является мощнейшим полюсом в формирующемся многополярном мире. К реальности слушателей вернул военный блогер Юрий Подоляка, выступивший следом, хотя в программе он заявлен не был. Он сразу заявил, что великое будущее, о котором много говорили предыдущие спикеры, еще не предопределено, над ним надо трудиться. «Да, мы должны выстраивать внутренний ценностный ряд, но на внешнем контуре не все мыслят как мы. Противник прозаичен и жесток, поэтому надо концентрироваться на победе, не жевать сопли, — отметил он, активный участник информационных войн. — Когда говорят — все предопределено, мы выиграем — ни хрена. Выиграем мы или нет, зависит от каждого из нас». Форум продлится до 3 июля. В программе также заявлены семинары, круглые столы и мастер-классы.