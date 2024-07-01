В Магнитогорске обеспечат транспортную доступность после закрытия моста

01 июля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

С 1 января 2025 года будет закрыт Северный мост Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, с 1 января 2025 года Северный мост будет закрыт на ремонт. Вопрос транспортного сообщения в данный момент прорабатывается, уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «В настоящий момент движение по Северному мосту осуществляется в штатном режиме, идут подготовительные работы, которые не мешают эксплуатации. На ремонт мост будет закрыт с 1 января 2025 года по ноябрь 2025 года. Вопрос транспортной доступности для горожан прорабатывается», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. В мэрии добавили, что в данный момент строительство нового моста не запланировано. Проекту, разработанному в 2008 году, требуется повторная экспертиза для актуализации. Сейчас он непригоден для реализации. Ранее стало известно, что Северный мост в Магнитогорске закроют с января по ноябрь 2025 года. Мэрия предупреждала, что уже с 1 июля на нем стартуют подготовительные работы, которые не будут мешать движению транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, с 1 января 2025 года Северный мост будет закрыт на ремонт. Вопрос транспортного сообщения в данный момент прорабатывается, уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «В настоящий момент движение по Северному мосту осуществляется в штатном режиме, идут подготовительные работы, которые не мешают эксплуатации. На ремонт мост будет закрыт с 1 января 2025 года по ноябрь 2025 года. Вопрос транспортной доступности для горожан прорабатывается», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. В мэрии добавили, что в данный момент строительство нового моста не запланировано. Проекту, разработанному в 2008 году, требуется повторная экспертиза для актуализации. Сейчас он непригоден для реализации. Ранее стало известно, что Северный мост в Магнитогорске закроют с января по ноябрь 2025 года. Мэрия предупреждала, что уже с 1 июля на нем стартуют подготовительные работы, которые не будут мешать движению транспорта.