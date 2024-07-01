В Магнитогорске обеспечат транспортную доступность после закрытия моста

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, с 1 января 2025 года Северный мост будет закрыт на ремонт. Вопрос транспортного сообщения в данный момент прорабатывается, уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.
«В настоящий момент движение по Северному мосту осуществляется в штатном режиме, идут подготовительные работы, которые не мешают эксплуатации. На ремонт мост будет закрыт с 1 января 2025 года по ноябрь 2025 года. Вопрос транспортной доступности для горожан прорабатывается», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
В мэрии добавили, что в данный момент строительство нового моста не запланировано. Проекту, разработанному в 2008 году, требуется повторная экспертиза для актуализации. Сейчас он непригоден для реализации.
Ранее стало известно, что Северный мост в Магнитогорске закроют с января по ноябрь 2025 года. Мэрия предупреждала, что уже с 1 июля на нем стартуют подготовительные работы, которые не будут мешать движению транспорта.
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