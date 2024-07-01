В Магнитогорске обеспечат транспортную доступность после закрытия моста

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Клипарт. Магнитогорск, мост, столбы, магнитогорск, ограждение, дорога
С 1 января 2025 года будет закрыт Северный мост Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, с 1 января 2025 года Северный мост будет закрыт на ремонт. Вопрос транспортного сообщения в данный момент прорабатывается, уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«В настоящий момент движение по Северному мосту осуществляется в штатном режиме, идут подготовительные работы, которые не мешают эксплуатации. На ремонт мост будет закрыт с 1 января 2025 года по ноябрь 2025 года. Вопрос транспортной доступности для горожан прорабатывается», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В мэрии добавили, что в данный момент строительство нового моста не запланировано. Проекту, разработанному в 2008 году, требуется повторная экспертиза для актуализации. Сейчас он непригоден для реализации.

Ранее стало известно, что Северный мост в Магнитогорске закроют с января по ноябрь 2025 года. Мэрия предупреждала, что уже с 1 июля на нем стартуют подготовительные работы, которые не будут мешать движению транспорта.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, с 1 января 2025 года Северный мост будет закрыт на ремонт. Вопрос транспортного сообщения в данный момент прорабатывается, уточнили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «В настоящий момент движение по Северному мосту осуществляется в штатном режиме, идут подготовительные работы, которые не мешают эксплуатации. На ремонт мост будет закрыт с 1 января 2025 года по ноябрь 2025 года. Вопрос транспортной доступности для горожан прорабатывается», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска. В мэрии добавили, что в данный момент строительство нового моста не запланировано. Проекту, разработанному в 2008 году, требуется повторная экспертиза для актуализации. Сейчас он непригоден для реализации. Ранее стало известно, что Северный мост в Магнитогорске закроют с января по ноябрь 2025 года. Мэрия предупреждала, что уже с 1 июля на нем стартуют подготовительные работы, которые не будут мешать движению транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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