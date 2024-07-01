Общество На закрытии выставки «Россия» выступят Shaman, Лепс и Газманов 01 июля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Выставка «Россия» прекращает работу 6 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выставка «Россия» на ВДНХ прекращает свою работу 6 июля. На концерте в честь закрытия выступят звезды РФ: Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Об этом сообщили в пресс-службе «России». «Приглашаем вас на торжественную церемонию закрытия, которая пройдет 6 июля. Поздравить гостей приедут любимые артисты: Shaman, Лепс, Газманов, ST (настоящие имя — Александр Степанов — прим. URA.RU), Пелагея, Наталья Подольская, Аскар Абдразаков, Алексей Воробьев и многие другие», — говорится в официальном telegram-канале выставки «Россия». Для тех, кто не сможет прийти, трансляцию концерта покажут на Первом канале. Крупнейшая выставка «Россия», в которой представлены достижения страны за последние годы, открылась 4 ноября прошлого года. Особое внимание было уделено регионам, успехам в экономике и промышленности. За время существования выставку посетили более 16 миллионов человек. На ней состоялись 689 звездных концертов и свыше 800 мероприятий деловых программ. Также посетители поучаствовали в 19 масштабных фестивалях. По плану, выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее из-за большой популярности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выставка «Россия» на ВДНХ прекращает свою работу 6 июля. На концерте в честь закрытия выступят звезды РФ: Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов. Об этом сообщили в пресс-службе «России». «Приглашаем вас на торжественную церемонию закрытия, которая пройдет 6 июля. Поздравить гостей приедут любимые артисты: Shaman, Лепс, Газманов, ST (настоящие имя — Александр Степанов — прим. URA.RU), Пелагея, Наталья Подольская, Аскар Абдразаков, Алексей Воробьев и многие другие», — говорится в официальном telegram-канале выставки «Россия». Для тех, кто не сможет прийти, трансляцию концерта покажут на Первом канале. Крупнейшая выставка «Россия», в которой представлены достижения страны за последние годы, открылась 4 ноября прошлого года. Особое внимание было уделено регионам, успехам в экономике и промышленности. За время существования выставку посетили более 16 миллионов человек. На ней состоялись 689 звездных концертов и свыше 800 мероприятий деловых программ. Также посетители поучаствовали в 19 масштабных фестивалях. По плану, выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее из-за большой популярности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям