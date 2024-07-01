Внутриполитический блок ХМАО проредил список претендентов на пост главы Сургута. Никто из соперников фаворита окружных властей — спикера гордумы Максима Слепова — не сможет составить ему серьезную конкуренцию. Политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU назвал это проявлением чрезмерной осторожности.
«На мой взгляд, это проявление чрезмерной осторожности, несмотря на отсутствие реальной конкуренции. В последние годы оно характерно для внутриполитического блока Югры. Сильных кандидатов отсекают до подачи документов», — считает эксперт.
И директор «ДСК-1» Денис Третьяков, и начальник административно-хозяйственного отдела Института нефти и технологий ЮГУ Евгений Скрябин могут считаться лишь техническими кандидатами. По данным источников URA.RU, несколько известных в округе представителей политического истеблишмента, подававших документы на отбор, после консультаций отказались от участия в борьбе. Кроме депутата окружной думы Рината Айсина, снявшегося с конкурса накануне заседания комиссии, в списке желающих стать мэром были и другие именитые сургутяне.
Так, например, лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун, придя на заседание конкурсной комиссии, обнаружил свою фамилию в списках «отказников», неправильно заполнивших документы. «Я пока не знаю, где именно допущена ошибка, поскольку не еще получил документы на руки», — уточнил либерал-демократ.
Впрочем, инсайдеры говорят, что Сысун был не единственным депутатом окружного заксо, подававшим документы. Однако публично раскрывать свои фамилии кандидаты отказались. «Ни Сысун, ни кто-либо другой не имел возможности выиграть эти выборы, это понятно совершенно. Никто, даже вторая партия в округе, не может составить серьезную конкуренцию кандидату, которого поддерживает врио губернатора Руслана Кухарука — не всегда ЛДПР голосует за однопартийца. Яркий пример — избрание самого Кухарука на пост мэра Тюмени, когда он получил 36 из 36 голосов депутатов городской думы», — отмечает Безделов.
По классическому югорскому сценарию проходили выборы и предыдущего мэра Сургута Андрея Филатова. Документы на конкурс в 2021 году подавали более 60 человек, в итоге дума голосовала за тройку кандидатов. Соперники Филатова, прошедшие в финал, — чиновник сургутской мэрии Юрий Валгушкин и работник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч, — получили по одному голосу поддержки от депутатов, не составив конкуренции фавориту окружных властей. Голосование депутатов гордумы 3 июля 2024 года, по мнению политолога, пройдет аналогично.
Ранее URA.RU писало о том, что комиссия выборщиков сократила список претендентов на пост главы Сургута до тройки. Из предвыборной гонки выбыл предприниматель Игорь Бархатов.
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