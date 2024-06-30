30 июня 2024

Шорт-лист кандидатов на пост мэра Сургута сократился до трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты будут выбирать нового главу третьего июля
Депутаты будут выбирать нового главу третьего июля Фото:

Выборная комиссия определила список кандидатов на пост мэра Сургута (ХМАО). Из предвыборной гонки выбыл предприниматель Игорь Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в думе города.

«Депутатам предстоит выбрать главу Сургута из трех кандидатов. Евгения Скрябина, начальника отдела местного филиала Югорского госуниверситета, Максима Слепова, председателя Думы города Сургута и Дениса Третьякова, директора треста АО „ДСК-1“, — сообщили в думе.

Выборы состоятся 3 июля, а 5-го числа должна пройти инаугурация нового главы. Изначально на пост главы заявлялись 28 человек, и только четыре кандидата были приглашены на собеседование: Скрябин, Слепов, Третьяков и Бархатов. Но после общения с комиссией Бархатов был исключен.

Ранее URA.RU сообщало, что выборная комиссия приступила к работе по отбору кандидатов на пост главы Сургута. После рассмотрения документов список сократился на 24 человека.

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Выборная комиссия определила список кандидатов на пост мэра Сургута (ХМАО). Из предвыборной гонки выбыл предприниматель Игорь Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в думе города. «Депутатам предстоит выбрать главу Сургута из трех кандидатов. Евгения Скрябина, начальника отдела местного филиала Югорского госуниверситета, Максима Слепова, председателя Думы города Сургута и Дениса Третьякова, директора треста АО „ДСК-1“, — сообщили в думе. Выборы состоятся 3 июля, а 5-го числа должна пройти инаугурация нового главы. Изначально на пост главы заявлялись 28 человек, и только четыре кандидата были приглашены на собеседование: Скрябин, Слепов, Третьяков и Бархатов. Но после общения с комиссией Бархатов был исключен. Ранее URA.RU сообщало, что выборная комиссия приступила к работе по отбору кандидатов на пост главы Сургута. После рассмотрения документов список сократился на 24 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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