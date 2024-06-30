Шорт-лист кандидатов на пост мэра Сургута сократился до трех человек

Выборная комиссия определила список кандидатов на пост мэра Сургута (ХМАО). Из предвыборной гонки выбыл предприниматель Игорь Бархатов. Об этом URA.RU сообщили в думе города.
«Депутатам предстоит выбрать главу Сургута из трех кандидатов. Евгения Скрябина, начальника отдела местного филиала Югорского госуниверситета, Максима Слепова, председателя Думы города Сургута и Дениса Третьякова, директора треста АО „ДСК-1“, — сообщили в думе.
Выборы состоятся 3 июля, а 5-го числа должна пройти инаугурация нового главы. Изначально на пост главы заявлялись 28 человек, и только четыре кандидата были приглашены на собеседование: Скрябин, Слепов, Третьяков и Бархатов. Но после общения с комиссией Бархатов был исключен.
Ранее URA.RU сообщало, что выборная комиссия приступила к работе по отбору кандидатов на пост главы Сургута. После рассмотрения документов список сократился на 24 человека.
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