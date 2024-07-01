Продюсер Угольников и режиссер «Дня выборов» снимут сериал об уральских танкистах

Угольников снимет сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе

01 июля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Игорь Угольников заявил, что хочет снимать сериал в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Народный артист России и гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников вместе с режиссером Олегом Фоминым («День выборов», «Экипаж») намерен снять сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе. Он будет называться «Варежка». Планы с продюсером обсудил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов. «Очень важно, что в основу сериала ляжет связь поколений — трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны и в наши дни. Символично и название, ведь „Варежка“ — это памятник около железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда уходили на фронт свердловчане», — заявил Кириллов на встрече, его слова передает пресс-служба полпредства. Сценарий рассчитан на восемь серий, съемки планируют провести в Свердловской области с участием местных актеров. Пока же съемочная группа выбирает локации и ищет историческую военную технику. Уральский добровольческий танковый корпус был создан в 1943 году, он прошел путь от Курской дуги до Праги. Также известен своим значительным вкладом в победу в Великой Отечественной войне: рабочие Свердловской, Челябинской областей и Пермского края по своей инициативе произвели около 300 танков и бронемашин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России и гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников вместе с режиссером Олегом Фоминым («День выборов», «Экипаж») намерен снять сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе. Он будет называться «Варежка». Планы с продюсером обсудил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов. «Очень важно, что в основу сериала ляжет связь поколений — трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны и в наши дни. Символично и название, ведь „Варежка“ — это памятник около железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда уходили на фронт свердловчане», — заявил Кириллов на встрече, его слова передает пресс-служба полпредства. Сценарий рассчитан на восемь серий, съемки планируют провести в Свердловской области с участием местных актеров. Пока же съемочная группа выбирает локации и ищет историческую военную технику. Уральский добровольческий танковый корпус был создан в 1943 году, он прошел путь от Курской дуги до Праги. Также известен своим значительным вкладом в победу в Великой Отечественной войне: рабочие Свердловской, Челябинской областей и Пермского края по своей инициативе произвели около 300 танков и бронемашин.