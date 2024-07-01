Моор оценил перемены в краснодонском роддоме

Тюменские строители отреставрировали роддом в Краснодоне в ЛНР. Перемены разительные, сообщил по итогам поездки в подшефный город губернатор Тюменской области Александр Моор. Мнением он поделился на своей странице в telegram.
«Когда приехали к отремонтированному роддому Краснодона, не узнал его. Впервые побывал здесь летом 2022 года. Тогда здание буквально разваливалось. Спустя два года произошли разительные перемены», — написал в своем канале Моор.
В процессе реставрации рабочие укрепили фундамент и стены роддома. Установлено новое современное оборудование. «Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны», — сообщил Моор.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские специалисты восстанавливают в Краснодоне систему водоснабжения. Закончить работы обещают уже в августе.
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