Моор оценил перемены в краснодонском роддоме

Моор: Тюменские строители отремонтировали роддом в подшефном Краснодоне
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Моор назвал перемены в краснодонском роддоме разительными
Моор назвал перемены в краснодонском роддоме разительными Фото:

Тюменские строители отреставрировали роддом в Краснодоне в ЛНР. Перемены разительные, сообщил по итогам поездки в подшефный город губернатор Тюменской области Александр Моор. Мнением он поделился на своей странице в telegram.

«Когда приехали к отремонтированному роддому Краснодона, не узнал его. Впервые побывал здесь летом 2022 года. Тогда здание буквально разваливалось. Спустя два года произошли разительные перемены», — написал в своем канале Моор.

В процессе реставрации рабочие укрепили фундамент и стены роддома. Установлено новое современное оборудование. «Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны», — сообщил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские специалисты восстанавливают в Краснодоне систему водоснабжения. Закончить работы обещают уже в августе.

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Тюменские строители отреставрировали роддом в Краснодоне в ЛНР. Перемены разительные, сообщил по итогам поездки в подшефный город губернатор Тюменской области Александр Моор. Мнением он поделился на своей странице в telegram. «Когда приехали к отремонтированному роддому Краснодона, не узнал его. Впервые побывал здесь летом 2022 года. Тогда здание буквально разваливалось. Спустя два года произошли разительные перемены», — написал в своем канале Моор. В процессе реставрации рабочие укрепили фундамент и стены роддома. Установлено новое современное оборудование. «Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны», — сообщил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские специалисты восстанавливают в Краснодоне систему водоснабжения. Закончить работы обещают уже в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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