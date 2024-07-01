В Севастополе придумали, как спасти жителей во время новых ударов ВСУ

После теракта 23 июня в Севастополе появился новый сигнал оповещения: «Баллистика!». Он призван улучшить безопасность города, рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
«На чрезвычайном пленарном заседании заксобрания мы приняли постановление, которым ввели комплекс мер для того, чтобы максимально обезопасить город. Одним из решений стало введение сигнала „Баллистика!“», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Он отметил, что новый сигнал в случае атаки ВСУ будет транслироваться по всем каналам связи. При этом оповещение о воздушной тревоге не отменяется. Развожаев добавил, что баллистическим ракетам требуется всего несколько минут, чтобы достигнуть цели. У Storm Shadow, которые запускаются с авиационных носителей, это время гораздо больше — 20-30 минут. Губернатор Севастополя призвал всех жителей, если они услышат «Баллистику», срочно спрятаться в укрытиях.
Ранее ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Одна из них разорвалась около пляжа, который позднее усыпало осколками. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, среди них двое детей, передает МК.RU.
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