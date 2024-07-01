Супруга Зеленского заказала автомобиль Bugatti стоимостью 4,5 млн евро

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская,  stock
Супруга Владимира Зеленского пришла в восторг от Bugatti Turbillon Фото:

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, пришла в восторг от автомобиля Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро и приобрела первую из 250 планируемых к производству машин, сообщает французский портал Veritecachee.

«Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», — пишет Veritecachee.

Показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время июньского визита в Париж. Там Зеленская впервые увидела свою будущую покупку. Раннее сообщалось, что Зеленская потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Она приобрела браслет из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами, передает «Царьград».

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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, пришла в восторг от автомобиля Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро и приобрела первую из 250 планируемых к производству машин, сообщает французский портал Veritecachee. «Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», — пишет Veritecachee. Показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время июньского визита в Париж. Там Зеленская впервые увидела свою будущую покупку. Раннее сообщалось, что Зеленская потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Она приобрела браслет из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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