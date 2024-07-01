Супруга Зеленского заказала автомобиль Bugatti стоимостью 4,5 млн евро

01 июля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Супруга Владимира Зеленского пришла в восторг от Bugatti Turbillon Фото: Официальный сайт президента Украины Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, пришла в восторг от автомобиля Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро и приобрела первую из 250 планируемых к производству машин, сообщает французский портал Veritecachee. «Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», — пишет Veritecachee . Показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время июньского визита в Париж. Там Зеленская впервые увидела свою будущую покупку. Раннее сообщалось, что Зеленская потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Она приобрела браслет из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, пришла в восторг от автомобиля Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро и приобрела первую из 250 планируемых к производству машин, сообщает французский портал Veritecachee. «Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», — пишет Veritecachee. Показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время июньского визита в Париж. Там Зеленская впервые увидела свою будущую покупку. Раннее сообщалось, что Зеленская потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов. Она приобрела браслет из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами и колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами, передает «Царьград».