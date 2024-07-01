В челябинском лагере, где массово отравились дети, обнаружен вирус

Роспотребнадзор выявил норовирус в магнитогорском лагере «Уральские зори»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Санитарные врачи назвали причину массового отравления детей в ДОЛ «Уральские зори» Фото:

Эпидемиологическое расследование выявило норовирус у детей, заболевших в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском. Об этом сообщили 1 июля в управлении Роспотребнадзора по Башкортостану.

«В лагере „Уральские зори“ у детей выявлен норовирус. Персонал лагеря своевременно не известил Роспотребнадзор и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, отстранен от работы», — следует из информационного сообщения в официальном telegram-канале ведомства.

Там также констатировали причинно-следственню связь заражения детей и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выявлено отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, отсутствие осмотра детей медиками и попытка персонала скрыть заболевание детей. Сейчас сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуют биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевую продукцию для установления источника инфекции.

О массовом отравлении сообщили родители отдыхающих. Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Когда скандал вышел наружу, администрация лагеря заявила, что причиной вспышки стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родственники. Также в лагере заявили, что никаких отклонений в ходе эпидемиологического расследования не выявлено.

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Эпидемиологическое расследование выявило норовирус у детей, заболевших в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском. Об этом сообщили 1 июля в управлении Роспотребнадзора по Башкортостану. «В лагере „Уральские зори“ у детей выявлен норовирус. Персонал лагеря своевременно не известил Роспотребнадзор и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения. Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, отстранен от работы», — следует из информационного сообщения в официальном telegram-канале ведомства. Там также констатировали причинно-следственню связь заражения детей и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выявлено отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, отсутствие осмотра детей медиками и попытка персонала скрыть заболевание детей. Сейчас сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии дополнительно исследуют биоматериал от персонала, смывы с поверхностей на пищеблоке и пищевую продукцию для установления источника инфекции. О массовом отравлении сообщили родители отдыхающих. Дети почувствовали себя плохо еще в начале недели, но о ЧП родителям никто не сообщил. На плохое самочувствие, понос, рвоту, температуру под 38-39 градусов пожаловались около 40 человек. Когда скандал вышел наружу, администрация лагеря заявила, что причиной вспышки стали ягоды и фрукты, которые в дни посещения детям привезли родственники. Также в лагере заявили, что никаких отклонений в ходе эпидемиологического расследования не выявлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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