ВС РФ отбивают атаку ВСУ в Севастополе

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, ракета пво
Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей Фото:

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — заявил Развожаев в telegram-канале.

Он отметил, что военные уничтожают воздушные цели. Основную опасность представляют осколки. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, а движение по Крымскому мосту было полностью прекращено.

До этого, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Одна из ракет разорвалась около пляжа, что привело к ранениям и травмам у 153 человек, включая 27 детей. В результате происшествия четверо человек погибли, в том числе двое детей.

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В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — заявил Развожаев в telegram-канале. Он отметил, что военные уничтожают воздушные цели. Основную опасность представляют осколки. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, а движение по Крымскому мосту было полностью прекращено. До этого, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Одна из ракет разорвалась около пляжа, что привело к ранениям и травмам у 153 человек, включая 27 детей. В результате происшествия четверо человек погибли, в том числе двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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