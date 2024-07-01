ВС РФ отбивают атаку ВСУ в Севастополе

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — заявил Развожаев в telegram-канале.
Он отметил, что военные уничтожают воздушные цели. Основную опасность представляют осколки. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, а движение по Крымскому мосту было полностью прекращено.
До этого, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетной частью. Одна из ракет разорвалась около пляжа, что привело к ранениям и травмам у 153 человек, включая 27 детей. В результате происшествия четверо человек погибли, в том числе двое детей.
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