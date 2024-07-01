ДНК-тест подтвердил родство покойного Пьера Нарцисса с внебрачным сыном Андреа

01 июля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

У покойного артиста Пьера Нарцисса есть внебрачный 21-летний сын из Камеруна Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В студии шоу «Малахов» ДНК-тест показал, что 21-летний Андреа Мбоа на 99,9% является сыном певца и актера Пьера Нарцисса. Об этом сообщает Starhit. «Многие в студии шоу „Малахов“ засомневались в том, что молодой человек — реальный сын Пьера, поэтому предложили провести ДНК-тест. Он показал, что Андреа на 99,9% является сыном Нарцисса», — пишут в Starhit. Андреа Мбоа приехал в Россию из Камеруна. Отца он никогда не видел. Молодой человек утверждает, что его мама — музыкант. Благодаря этому она и познакомилась с Пьером Нарциссом. Андреа хочет лишь общения с семьей отца. Дочь покойного Пьера Каролина-Кристель и вдова Валерия Калачева поддержали его в этом. Сам Андреа — футболист. Он мечтает сыграть за сборную Камеруна. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Его не стало 21 июня 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В студии шоу «Малахов» ДНК-тест показал, что 21-летний Андреа Мбоа на 99,9% является сыном певца и актера Пьера Нарцисса. Об этом сообщает Starhit. «Многие в студии шоу „Малахов“ засомневались в том, что молодой человек — реальный сын Пьера, поэтому предложили провести ДНК-тест. Он показал, что Андреа на 99,9% является сыном Нарцисса», — пишут в Starhit. Андреа Мбоа приехал в Россию из Камеруна. Отца он никогда не видел. Молодой человек утверждает, что его мама — музыкант. Благодаря этому она и познакомилась с Пьером Нарциссом. Андреа хочет лишь общения с семьей отца. Дочь покойного Пьера Каролина-Кристель и вдова Валерия Калачева поддержали его в этом. Сам Андреа — футболист. Он мечтает сыграть за сборную Камеруна. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Его не стало 21 июня 2022 года.