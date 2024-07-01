ДНК-тест подтвердил родство покойного Пьера Нарцисса с внебрачным сыном Андреа

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У покойного артиста Пьера Нарцисса есть внебрачный 21-летний сын из Камеруна Фото:

В студии шоу «Малахов» ДНК-тест показал, что 21-летний Андреа Мбоа на 99,9% является сыном певца и актера Пьера Нарцисса. Об этом сообщает Starhit.

«Многие в студии шоу „Малахов“ засомневались в том, что молодой человек — реальный сын Пьера, поэтому предложили провести ДНК-тест. Он показал, что Андреа на 99,9% является сыном Нарцисса», — пишут в Starhit.

Андреа Мбоа приехал в Россию из Камеруна. Отца он никогда не видел. Молодой человек утверждает, что его мама — музыкант. Благодаря этому она и познакомилась с Пьером Нарциссом.

Андреа хочет лишь общения с семьей отца. Дочь покойного Пьера Каролина-Кристель и вдова Валерия Калачева поддержали его в этом. Сам Андреа — футболист. Он мечтает сыграть за сборную Камеруна.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Его не стало 21 июня 2022 года.

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В студии шоу «Малахов» ДНК-тест показал, что 21-летний Андреа Мбоа на 99,9% является сыном певца и актера Пьера Нарцисса. Об этом сообщает Starhit. «Многие в студии шоу „Малахов“ засомневались в том, что молодой человек — реальный сын Пьера, поэтому предложили провести ДНК-тест. Он показал, что Андреа на 99,9% является сыном Нарцисса», — пишут в Starhit. Андреа Мбоа приехал в Россию из Камеруна. Отца он никогда не видел. Молодой человек утверждает, что его мама — музыкант. Благодаря этому она и познакомилась с Пьером Нарциссом. Андреа хочет лишь общения с семьей отца. Дочь покойного Пьера Каролина-Кристель и вдова Валерия Калачева поддержали его в этом. Сам Андреа — футболист. Он мечтает сыграть за сборную Камеруна. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Его не стало 21 июня 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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