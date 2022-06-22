Бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину его смерти

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Пьер Нарцисс погиб на 46-м году жизни Фото:

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

«Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23.05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон», — сказала Калачева в беседе с РИА «Новости».

Ранее семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».

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Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева. «Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23.05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон», — сказала Калачева в беседе с РИА «Новости». Ранее семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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