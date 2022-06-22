Бывшая жена Пьера Нарцисса раскрыла причину его смерти

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался от последствий подагры. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.
«Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти — это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли. Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы. Вчера в 23.05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон», — сказала Калачева в беседе с РИА «Новости».
Ранее семья певца сообщила о его смерти во время операции на почки. Сердце артиста не выдержало нагрузки. Нарциссу было 45 лет. Певец — выпускник проекта «Фабрика звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц».
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