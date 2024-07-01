Московские ревизоры заявятся с проверками в свердловские ОВД

К свердловским полицейским приедут проверяющие из Москвы

01 июля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Ревизоры из Москвы могут заявиться в любой свердловский ОВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московские сотрудники МВД, по неофициальным данным, могут провести проверку не только в Госавтоинспекции Екатеринбурга, но и свердловских отделах внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Москва проверит тыловое имущество не только в ГАИ, но и по всей области. Могут и в уголовный розыск главка наведаться. Выбрать любое ОВД из других свердловских городов и приехать туда», — пояснил собеседник агентства. Новость по теме В свердловскую ГАИ нагрянула проверка из Москвы О том, что в ГАИ Екатеринбурга якобы прибыли ревизоры из Москвы, URA.RU сообщило вечером 1 июля. По словам инсайдера, серьезные вопросы могут возникнуть именно к гаишникам. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — добавил инсайдер. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области заявили URA.RU, что никакой проверки в стенах ведомства не проводится. Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых обещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московские сотрудники МВД, по неофициальным данным, могут провести проверку не только в Госавтоинспекции Екатеринбурга, но и свердловских отделах внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Москва проверит тыловое имущество не только в ГАИ, но и по всей области. Могут и в уголовный розыск главка наведаться. Выбрать любое ОВД из других свердловских городов и приехать туда», — пояснил собеседник агентства. О том, что в ГАИ Екатеринбурга якобы прибыли ревизоры из Москвы, URA.RU сообщило вечером 1 июля. По словам инсайдера, серьезные вопросы могут возникнуть именно к гаишникам. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — добавил инсайдер. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области заявили URA.RU, что никакой проверки в стенах ведомства не проводится. Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых обещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается.