01 июля 2024

Московские ревизоры заявятся с проверками в свердловские ОВД

К свердловским полицейским приедут проверяющие из Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Ревизоры из Москвы могут заявиться в любой свердловский ОВД Фото:

Московские сотрудники МВД, по неофициальным данным, могут провести проверку не только в Госавтоинспекции Екатеринбурга, но и свердловских отделах внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU.

«Москва проверит тыловое имущество не только в ГАИ, но и по всей области. Могут и в уголовный розыск главка наведаться. Выбрать любое ОВД из других свердловских городов и приехать туда», — пояснил собеседник агентства.

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О том, что в ГАИ Екатеринбурга якобы прибыли ревизоры из Москвы, URA.RU сообщило вечером 1 июля. По словам инсайдера, серьезные вопросы могут возникнуть именно к гаишникам. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — добавил инсайдер.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области заявили URA.RU, что никакой проверки в стенах ведомства не проводится. Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых обещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается.

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Московские сотрудники МВД, по неофициальным данным, могут провести проверку не только в Госавтоинспекции Екатеринбурга, но и свердловских отделах внутренних дел (ОВД). Об этом сообщил осведомленный источник URA.RU. «Москва проверит тыловое имущество не только в ГАИ, но и по всей области. Могут и в уголовный розыск главка наведаться. Выбрать любое ОВД из других свердловских городов и приехать туда», — пояснил собеседник агентства. О том, что в ГАИ Екатеринбурга якобы прибыли ревизоры из Москвы, URA.RU сообщило вечером 1 июля. По словам инсайдера, серьезные вопросы могут возникнуть именно к гаишникам. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — добавил инсайдер. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области заявили URA.RU, что никакой проверки в стенах ведомства не проводится. Начальник пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых обещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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