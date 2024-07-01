В свердловскую ГАИ нагрянула проверка из Москвы

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, полиция, гибдд, дпс
В ГАИ идет проверка по тыловому обеспечению Фото:

В Госавтоинспекцию Екатеринбурга приехала московская проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Проверяющие работают в Екатеринбурге в здании ведомства на улице Чкалова, 1. Идет проверка по всему тыловому обеспечению», — пояснил собеседник агентства. Он считает, что проверка может привести к возбуждению уголовного дела против бывших или действующих сотрудников Госавтоинспекции области.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пообещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

В предыдущий раз москвичи работали с проверкой в свердловской ГАИ в конце сентября 2023 года. По ее итогам были выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне.

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В Госавтоинспекцию Екатеринбурга приехала московская проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проверяющие работают в Екатеринбурге в здании ведомства на улице Чкалова, 1. Идет проверка по всему тыловому обеспечению», — пояснил собеседник агентства. Он считает, что проверка может привести к возбуждению уголовного дела против бывших или действующих сотрудников Госавтоинспекции области. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пообещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В предыдущий раз москвичи работали с проверкой в свердловской ГАИ в конце сентября 2023 года. По ее итогам были выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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