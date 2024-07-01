В свердловскую ГАИ нагрянула проверка из Москвы

01 июля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В ГАИ идет проверка по тыловому обеспечению Фото: Илья Московец © URA.RU В Госавтоинспекцию Екатеринбурга приехала московская проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проверяющие работают в Екатеринбурге в здании ведомства на улице Чкалова, 1. Идет проверка по всему тыловому обеспечению», — пояснил собеседник агентства. Он считает, что проверка может привести к возбуждению уголовного дела против бывших или действующих сотрудников Госавтоинспекции области. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пообещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В предыдущий раз москвичи работали с проверкой в свердловской ГАИ в конце сентября 2023 года. По ее итогам были выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госавтоинспекцию Екатеринбурга приехала московская проверка. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Проверяющие работают в Екатеринбурге в здании ведомства на улице Чкалова, 1. Идет проверка по всему тыловому обеспечению», — пояснил собеседник агентства. Он считает, что проверка может привести к возбуждению уголовного дела против бывших или действующих сотрудников Госавтоинспекции области. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых пообещал проверить, соответствуют ли действительности сведения о проверке. URA.RU также направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. В предыдущий раз москвичи работали с проверкой в свердловской ГАИ в конце сентября 2023 года. По ее итогам были выявлены недостатки в территориальных подразделениях Госавтоинспекции на районном уровне.