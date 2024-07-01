01 июля 2024

Дрозденко заявил об авариях на 10 ЛЭП из-за шторма в Ленинградской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Работу ЛЭП восстановят через несколько часов, заявил Дрозденко Фото:

Штормовой ветер привел к аварийным ситуациям на линиях электропередач в пяти районах Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о масштабной работе аварийных бригад.

«Шторм в Ленобласти прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. Сейчас аварийные бригады работают на 10 линиях электропередач, ремонт идет на шести трансформаторах», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

По его словам, все энергетики переведены на особый режим работы. Согласно информации губернатора, предполагается, что устранение последствий шторма займет до четырех часов.

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Штормовой ветер привел к аварийным ситуациям на линиях электропередач в пяти районах Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о масштабной работе аварийных бригад. «Шторм в Ленобласти прошел над Лужским, Гатчинским, Всеволожским, Кировским и Приозерским районами. Сейчас аварийные бригады работают на 10 линиях электропередач, ремонт идет на шести трансформаторах», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, все энергетики переведены на особый режим работы. Согласно информации губернатора, предполагается, что устранение последствий шторма займет до четырех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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