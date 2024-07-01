Пересильд, Киркоров, Снигирь и «Слово пацана»: победители и лучшие наряды премии «Ника». Фоторепортаж

В Москве прошла церемония вручения премии «Ника»

02 июля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Премии были удостоены фильмы, режиссеры и актеры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В московском театре «Маска» прошла церемония вручения премии «Ника». Награды были удостоены лучшие фильмы, режиссеры, актеры и сценарии. О победителях премии и фотографии с мероприятия — в материале URA.RU. Посмертно премии удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премии за лучший неигровой фильм удостоена картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Также победителями «Ники» стали: Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);

Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);

Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;

Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);

Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);

Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);

Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);

Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);

Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);

Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);

Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);

Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»). Премия не проводилась в течение нескольких лет — с 2021 по 2023 годы. Сообщалось, что во время церемонии в 2024 году награды получат и лауреаты прошлых лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском театре «Маска» прошла церемония вручения премии «Ника». Награды были удостоены лучшие фильмы, режиссеры, актеры и сценарии. О победителях премии и фотографии с мероприятия — в материале URA.RU. Посмертно премии удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премии за лучший неигровой фильм удостоена картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Также победителями «Ники» стали: Премия не проводилась в течение нескольких лет — с 2021 по 2023 годы. Сообщалось, что во время церемонии в 2024 году награды получат и лауреаты прошлых лет.