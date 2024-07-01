01 июля 2024

Пересильд, Киркоров, Снигирь и «Слово пацана»: победители и лучшие наряды премии «Ника». Фоторепортаж

В Москве прошла церемония вручения премии «Ника»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей ОМОНА. Пермь, фотоаппарат фэд
Премии были удостоены фильмы, режиссеры и актеры Фото:

В московском театре «Маска» прошла церемония вручения премии «Ника». Награды были удостоены лучшие фильмы, режиссеры, актеры и сценарии. О победителях премии и фотографии с мероприятия — в материале URA.RU.

Посмертно премии удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премии за лучший неигровой фильм удостоена картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием».

Также победителями «Ники» стали:

  • Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);
  • Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;
  • Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);
  • Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);
  • Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);
  • Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);
  • Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);
  • Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);
  • Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);
  • Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»).

Премия не проводилась в течение нескольких лет — с 2021 по 2023 годы. Сообщалось, что во время церемонии в 2024 году награды получат и лауреаты прошлых лет.

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В московском театре «Маска» прошла церемония вручения премии «Ника». Награды были удостоены лучшие фильмы, режиссеры, актеры и сценарии. О победителях премии и фотографии с мероприятия — в материале URA.RU. Посмертно премии удостоены народный артист РСФСР Александр Ширвиндт и композитор Эдуард Артемьев. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премии за лучший неигровой фильм удостоена картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Также победителями «Ники» стали: Премия не проводилась в течение нескольких лет — с 2021 по 2023 годы. Сообщалось, что во время церемонии в 2024 году награды получат и лауреаты прошлых лет.
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