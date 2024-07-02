ФАС приостановила закупку дженерика препарата против ВИЧ

ФАС приостановила подписание контракта на закупку дженерика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба приостановила закупку дженерика препарата против ВИЧ долутегравир. Ранее Минздрав РФ попытался закупить дженеретик, до сих пор находящийся под патентной защитой. Однако исполнение контракта приостановлено из-за жалобы производителя оригинального лекарства — британского холдинга GSK. Если договор поставки будет подписан, то дистрибутору придется возместить министерству издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав, заявляют эксперты.

«Дистрибуторское подразделение британской компании GSK „ГлаксоСмитКляйн Трейдинг“ 21 июня подало жалобу в ФАС на аукцион на закупку препарата против ВИЧ долутегравир. По итогам этого аукциона стала БСС, а не GSK. Из-за жалобы подписание контракта приостановлено. На долутегравир в 2023 году приходилась наибольшая доля бюджетных закупок среди антиретровирусных средств — 33%, или 10,34 миллиарда рублей», — пишет « Коммерсант ».

3 июля должны быть проведены итоги другого аукциона на закупку долутегравира с начальной ценой 1,38 миллиарда рублей. В жалобе британской компании указывается, что БСС не обращалась в ее дочернюю организацию с предложением закупать оригинальное средство по госконтракту, а решила поставить в рамках гостендера дженерик.

В 2023 году в России было зарегистрировано снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев составило менее 55 тысяч человек. Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус отметил, что уровень тестирования на ВИЧ в России является одним из самых высоких среди мировых систем здравоохранения.