Юристы предупредили дачников о неожиданных штрафах в 2024 году

02 июля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Юристы перечислили штрафы, которые могут застать дачников в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Этим летом любителям дачи стоит внимательно ознакомиться с важными законами, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей. Юристы поделились информацией, которая поможет садоводам не нарушить законодательство и не нарваться на штрафы. Психотропы на территории участков Новость по теме Что категорически нельзя делать на даче, чтобы не получить штраф Дачникам, на чьих участках растут такие запрещенные растения, как ипомеи, конопля, роза гавайская, шалфей предсказатель, мак снотворный и другие, грозит штраф от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток по ст. 10.5.1 КоАП РФ. «За культивирование более десяти растений, согласно ст. 231 УК РФ, можно и вовсе лишиться свободы на срок до двух лет. Выращивание психотропного цветка в особо крупном размере, то есть в количестве более 100 растений, карается еще жестче — лишением свободы сроком до восьми лет», — рассказывает младший юрист группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина сайту «РИА Недвижимость». Вредоносный сорняк борщевика За наличие такого сорняка территории дачи предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ, рассказала Асабина. При этом санкции могут отличаться в зависимости от региона: так, хозяева садовых участков в Москве рискуют получить штраф в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, если не проведут работы по удалению борщевика. «Не накажут собственника земельного участка, если он, хотя и безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк», — объяснила юрист. Для этого важно иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка. Картофель на продажу Также дачники, желающие продать самостоятельно выращенный картофель, могут получить штраф по ст. 10.12 КоАП РФ до 500 рублей. А садоводы, которые регулярно зарабатывают на продаже овощей со своего огорода без официальной государственной регистрации, рискуют получить штраф от 500 до 2 тысяч рублей по ст. 14.1 КоАП РФ. Хранение удобрений Новые требования к хранению удобрений застали дачников этим летом. По словам юриста и председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, навоз, перегной и торф можно хранить в яме, либо в хранилище на поверхности с бортиками и укрытием. Несоблюдение этих норм приравнивается к причинению вреда экологии. Штраф по статье 8.2 КоАП РФ составляет от 2 тысяч рублей до 7 тысяч рублей. Рубка деревьев Если нет разрешения на спиливание цельных (не больных) деревьев, то дачники могут нарваться на штраф. В некоторых случаях за рубку деревьев без разрешения владельца участка могут оштрафовать на 4 тысячи рублей по ст. 8.28 КоАП РФ, а если правоохранительные органы оценят ущерб выше 5 тысяч рублей, то это может грозить уголовной ответственностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Этим летом любителям дачи стоит внимательно ознакомиться с важными законами, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей. Юристы поделились информацией, которая поможет садоводам не нарушить законодательство и не нарваться на штрафы. Дачникам, на чьих участках растут такие запрещенные растения, как ипомеи, конопля, роза гавайская, шалфей предсказатель, мак снотворный и другие, грозит штраф от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток по ст. 10.5.1 КоАП РФ. «За культивирование более десяти растений, согласно ст. 231 УК РФ, можно и вовсе лишиться свободы на срок до двух лет. Выращивание психотропного цветка в особо крупном размере, то есть в количестве более 100 растений, карается еще жестче — лишением свободы сроком до восьми лет», — рассказывает младший юрист группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина сайту «РИА Недвижимость». За наличие такого сорняка территории дачи предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ, рассказала Асабина. При этом санкции могут отличаться в зависимости от региона: так, хозяева садовых участков в Москве рискуют получить штраф в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, если не проведут работы по удалению борщевика. «Не накажут собственника земельного участка, если он, хотя и безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк», — объяснила юрист. Для этого важно иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка. Также дачники, желающие продать самостоятельно выращенный картофель, могут получить штраф по ст. 10.12 КоАП РФ до 500 рублей. А садоводы, которые регулярно зарабатывают на продаже овощей со своего огорода без официальной государственной регистрации, рискуют получить штраф от 500 до 2 тысяч рублей по ст. 14.1 КоАП РФ. Новые требования к хранению удобрений застали дачников этим летом. По словам юриста и председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, навоз, перегной и торф можно хранить в яме, либо в хранилище на поверхности с бортиками и укрытием. Несоблюдение этих норм приравнивается к причинению вреда экологии. Штраф по статье 8.2 КоАП РФ составляет от 2 тысяч рублей до 7 тысяч рублей. Если нет разрешения на спиливание цельных (не больных) деревьев, то дачники могут нарваться на штраф. В некоторых случаях за рубку деревьев без разрешения владельца участка могут оштрафовать на 4 тысячи рублей по ст. 8.28 КоАП РФ, а если правоохранительные органы оценят ущерб выше 5 тысяч рублей, то это может грозить уголовной ответственностью.