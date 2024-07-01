01 июля 2024

У нового мэра Копейска Логановой уволился зам по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый по величине город Челябинской области остался без куратора ЖКХ
Пятый по величине город Челябинской области остался без куратора ЖКХ Фото:

У мэра Копейска (Челябинская область) Светланы Логановой первые кадровые потери — из администрации ушел заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Фролов. Эту информацию корреспонденту URA.RU 2 июля по телефону подтвердил сам Фролов.

«У меня закончился срок трудового контракта. Продлен он не был», — сообщил Фролов.

Фролов работал в Копейске с 2019 года, после прихода в город мэра Андрея Фалейчика. Сначала был руководителем управления городского хозяйства, затем — начальником городской службы заказчика. Заместителем мэра он был назначен в феврале 2021 года.

В апреле текущего года Фалейчик перешел на должность заместителя губернатора. Новым мэром Копейска 21 июня стала экс-замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, на сегодняшний день кресло заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству вакантно.

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У мэра Копейска (Челябинская область) Светланы Логановой первые кадровые потери — из администрации ушел заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Фролов. Эту информацию корреспонденту URA.RU 2 июля по телефону подтвердил сам Фролов. «У меня закончился срок трудового контракта. Продлен он не был», — сообщил Фролов. Фролов работал в Копейске с 2019 года, после прихода в город мэра Андрея Фалейчика. Сначала был руководителем управления городского хозяйства, затем — начальником городской службы заказчика. Заместителем мэра он был назначен в феврале 2021 года. В апреле текущего года Фалейчик перешел на должность заместителя губернатора. Новым мэром Копейска 21 июня стала экс-замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, на сегодняшний день кресло заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству вакантно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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