У нового мэра Копейска Логановой уволился зам по ЖКХ

У мэра Копейска (Челябинская область) Светланы Логановой первые кадровые потери — из администрации ушел заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Фролов. Эту информацию корреспонденту URA.RU 2 июля по телефону подтвердил сам Фролов.
«У меня закончился срок трудового контракта. Продлен он не был», — сообщил Фролов.
Фролов работал в Копейске с 2019 года, после прихода в город мэра Андрея Фалейчика. Сначала был руководителем управления городского хозяйства, затем — начальником городской службы заказчика. Заместителем мэра он был назначен в феврале 2021 года.
В апреле текущего года Фалейчик перешел на должность заместителя губернатора. Новым мэром Копейска 21 июня стала экс-замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Как сообщил URA.RU источник в мэрии, на сегодняшний день кресло заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству вакантно.
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