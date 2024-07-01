01 июля 2024

В ГУФСИН отреагировали на новость об избиении екатеринбургского арестанта

В ИК Екатеринбурга избили арестанта, который устроил дебош
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Инцидент в ИК произошел 20 июня (архивное фото) Фото:

Сотрудникам екатеринбургской колонии №10 пришлось применить силу к заключенному, которые разбил окно в камере, потому что он отказывался выполнять их законные требования. Арестант вел себя агрессивно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Он грубо нарушил установленный порядок отбывания наказания: совершал действия, создавшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, был агрессивным, причинял ущерб имуществу учреждения. Осужденный отказался выполнить законные требования сотрудников, на просьбу прекратить противоправные действия — ответил отказом, к нему была применена физическая сила», — отметили в ведомстве. Действия силовиков зафиксированы на видеокамеру, в прокуратуру были направлены материалы для проверки.

По данным URA.RU, к осужденному приходил член свердловской Общественной наблюдательной комиссии. «Никаких жалоб и заявлений им арестант не передавал», — добавили в ГУФСИН.

Инцидент произошел 20 июня. По словам правозащитника Алексея Соколова, заключенному избили, порвали одежду из-за того, что он разбил окно в камере. Это он якобы сделал, потому что накануне его не кормили. Юрист отправил обращение омбудсмену Татьяне Мерзляковой и в областной СК.

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Сотрудникам екатеринбургской колонии №10 пришлось применить силу к заключенному, которые разбил окно в камере, потому что он отказывался выполнять их законные требования. Арестант вел себя агрессивно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Он грубо нарушил установленный порядок отбывания наказания: совершал действия, создавшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, был агрессивным, причинял ущерб имуществу учреждения. Осужденный отказался выполнить законные требования сотрудников, на просьбу прекратить противоправные действия — ответил отказом, к нему была применена физическая сила», — отметили в ведомстве. Действия силовиков зафиксированы на видеокамеру, в прокуратуру были направлены материалы для проверки. По данным URA.RU, к осужденному приходил член свердловской Общественной наблюдательной комиссии. «Никаких жалоб и заявлений им арестант не передавал», — добавили в ГУФСИН. Инцидент произошел 20 июня. По словам правозащитника Алексея Соколова, заключенному избили, порвали одежду из-за того, что он разбил окно в камере. Это он якобы сделал, потому что накануне его не кормили. Юрист отправил обращение омбудсмену Татьяне Мерзляковой и в областной СК.
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