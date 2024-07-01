В ГУФСИН отреагировали на новость об избиении екатеринбургского арестанта

В ИК Екатеринбурга избили арестанта, который устроил дебош

02 июля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Инцидент в ИК произошел 20 июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам екатеринбургской колонии №10 пришлось применить силу к заключенному, которые разбил окно в камере, потому что он отказывался выполнять их законные требования. Арестант вел себя агрессивно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Он грубо нарушил установленный порядок отбывания наказания: совершал действия, создавшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, был агрессивным, причинял ущерб имуществу учреждения. Осужденный отказался выполнить законные требования сотрудников, на просьбу прекратить противоправные действия — ответил отказом, к нему была применена физическая сила», — отметили в ведомстве. Действия силовиков зафиксированы на видеокамеру, в прокуратуру были направлены материалы для проверки. По данным URA.RU, к осужденному приходил член свердловской Общественной наблюдательной комиссии. «Никаких жалоб и заявлений им арестант не передавал», — добавили в ГУФСИН. Инцидент произошел 20 июня. По словам правозащитника Алексея Соколова, заключенному избили, порвали одежду из-за того, что он разбил окно в камере. Это он якобы сделал, потому что накануне его не кормили. Юрист отправил обращение омбудсмену Татьяне Мерзляковой и в областной СК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудникам екатеринбургской колонии №10 пришлось применить силу к заключенному, которые разбил окно в камере, потому что он отказывался выполнять их законные требования. Арестант вел себя агрессивно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Он грубо нарушил установленный порядок отбывания наказания: совершал действия, создавшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, был агрессивным, причинял ущерб имуществу учреждения. Осужденный отказался выполнить законные требования сотрудников, на просьбу прекратить противоправные действия — ответил отказом, к нему была применена физическая сила», — отметили в ведомстве. Действия силовиков зафиксированы на видеокамеру, в прокуратуру были направлены материалы для проверки. По данным URA.RU, к осужденному приходил член свердловской Общественной наблюдательной комиссии. «Никаких жалоб и заявлений им арестант не передавал», — добавили в ГУФСИН. Инцидент произошел 20 июня. По словам правозащитника Алексея Соколова, заключенному избили, порвали одежду из-за того, что он разбил окно в камере. Это он якобы сделал, потому что накануне его не кормили. Юрист отправил обращение омбудсмену Татьяне Мерзляковой и в областной СК.