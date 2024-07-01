Свердловского главврача с судимостью уволили после жалобы Путину

Гарик Хачатрян, который с мая 2023 года руководил Центральной медико-санитарной частью №13 Новоуральска, уволен — на фоне скандала с жалобой президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. О кадровом решении URA.RU рассказали в пресс-службе ЦМСЧ.
«Хачатрян освобожден от должности в соответствии с приказом ФМБА России», — уточнили там. Дозвониться до самого Хачатряна к моменту публикации не удалось.
О скандале ЦМСЧ URA.RU сообщило 27 июня 2024 года. Медперсонал пожаловался на массовые увольнения и плохое материально-техническое снабжение и ужасные условия труда. Вместе с Хачатряном в бедах обвиняли его заместителя Ивана Петрачкова. Он, уточнили URA.RU в ЦМСЧ, продолжает работать.
В августе 2021-го Хачатряна осудили на два года условно. Его признали виновным за присвоение ноутбука и моноблока Apple, которые Егорьевской ЦРБ (Московская область), где тогда работал Хачатрян, предоставили спонсоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!