01 июля 2024

Свердловского главврача с судимостью уволили после жалобы Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медперсонал массово жаловался на работу босса
Медперсонал массово жаловался на работу босса Фото:

Гарик Хачатрян, который с мая 2023 года руководил Центральной медико-санитарной частью №13 Новоуральска, уволен — на фоне скандала с жалобой президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. О кадровом решении URA.RU рассказали в пресс-службе ЦМСЧ.

«Хачатрян освобожден от должности в соответствии с приказом ФМБА России», — уточнили там. Дозвониться до самого Хачатряна к моменту публикации не удалось.

О скандале ЦМСЧ URA.RU сообщило 27 июня 2024 года. Медперсонал пожаловался на массовые увольнения и плохое материально-техническое снабжение и ужасные условия труда. Вместе с Хачатряном в бедах обвиняли его заместителя Ивана Петрачкова. Он, уточнили URA.RU в ЦМСЧ, продолжает работать.

В августе 2021-го Хачатряна осудили на два года условно. Его признали виновным за присвоение ноутбука и моноблока Apple, которые Егорьевской ЦРБ (Московская область), где тогда работал Хачатрян, предоставили спонсоры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гарик Хачатрян, который с мая 2023 года руководил Центральной медико-санитарной частью №13 Новоуральска, уволен — на фоне скандала с жалобой президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. О кадровом решении URA.RU рассказали в пресс-службе ЦМСЧ. «Хачатрян освобожден от должности в соответствии с приказом ФМБА России», — уточнили там. Дозвониться до самого Хачатряна к моменту публикации не удалось. О скандале ЦМСЧ URA.RU сообщило 27 июня 2024 года. Медперсонал пожаловался на массовые увольнения и плохое материально-техническое снабжение и ужасные условия труда. Вместе с Хачатряном в бедах обвиняли его заместителя Ивана Петрачкова. Он, уточнили URA.RU в ЦМСЧ, продолжает работать. В августе 2021-го Хачатряна осудили на два года условно. Его признали виновным за присвоение ноутбука и моноблока Apple, которые Егорьевской ЦРБ (Московская область), где тогда работал Хачатрян, предоставили спонсоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...