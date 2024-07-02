В мире Европа Британия ужаснулась подплыву российских подлодок к своим границам Bloomberg: зафиксированы маневры российских подлодок вблизи Британии 02 июля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 + Великобритания встревожилась появлению подлодок РФ у своих границ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило» дважды совершали операции в Ирландском море. Это вынудило Великобританию принять дополнительные меры по защите своих территориальных вод. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод», — говорится в материале. Там добавили, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее. При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило» дважды совершали операции в Ирландском море. Это вынудило Великобританию принять дополнительные меры по защите своих территориальных вод. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод», — говорится в материале. Там добавили, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее. При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям