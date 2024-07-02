Британия ужаснулась подплыву российских подлодок к своим границам

Bloomberg: зафиксированы маневры российских подлодок вблизи Британии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, варшанка, дизельная,  stock
Великобритания встревожилась появлению подлодок РФ у своих границ Фото:

За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило» дважды совершали операции в Ирландском море. Это вынудило Великобританию принять дополнительные меры по защите своих территориальных вод. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод», — говорится в материале. Там добавили, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее.

При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило» дважды совершали операции в Ирландском море. Это вынудило Великобританию принять дополнительные меры по защите своих территориальных вод. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод», — говорится в материале. Там добавили, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее. При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...