Работающим пенсионерам хотят повысить пенсии

Комитет СФ одобрил закон об индексации пенсий работающих пенсионеров

02 июля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В Совфеде рекомендуют одобрить закон об индексации пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Данные изменения вносятся в закон «О страховых пенсиях». «Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам», — сообщает ТАСС. Отмечается, что в комитете рекомендуют Совфеду одобрить этот закон. Согласно поправкам, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств за предыдущие годы. До этого пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Президент РФ Владимир Путин 7 июня предложил восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. По его словам, такой шаг будет справедливым, так как повышение пенсий коснется не только уже ушедших на пенсию, но и тех, кто продолжает работать, передает РАПСИ. Согласно словам проректора Финансового университета Александра Сафонова, в 2025 году пенсии работающих пенсионеров в России, вероятно, будут проиндексированы на уровень инфляции. Это будет сделано по той же схеме, что и индексация пенсий для неработающих пенсионеров, с целью выравнивания прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Данные изменения вносятся в закон «О страховых пенсиях». «Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам», — сообщает ТАСС. Отмечается, что в комитете рекомендуют Совфеду одобрить этот закон. Согласно поправкам, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств за предыдущие годы. До этого пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Президент РФ Владимир Путин 7 июня предложил восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. По его словам, такой шаг будет справедливым, так как повышение пенсий коснется не только уже ушедших на пенсию, но и тех, кто продолжает работать, передает РАПСИ. Согласно словам проректора Финансового университета Александра Сафонова, в 2025 году пенсии работающих пенсионеров в России, вероятно, будут проиндексированы на уровень инфляции. Это будет сделано по той же схеме, что и индексация пенсий для неработающих пенсионеров, с целью выравнивания прав.