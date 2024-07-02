В Копейске за места депутатов поборются представители трех партий

Представители ЕР, «Справедливой России», ЛДПР и самовыдвиженцы будут бороться за шесть мандатов на довыборах в горсобрание Копейска. Такая информация о выдвинутых кандидатах по состоянию на 2 июля содержится на сайте облизбиркома.
«На выборы выдвинулось 11 человек. Это четыре представителя „Единой России“, три кандидата от эсеров, два — от ЛДПР и два самовыдвиженца», — сообщается на портале.
Однако к завершению выдвижения кандидатов в депутаты станет больше. Все шесть избирательных округа закроют единороссы, которые определяли своих кандидатов в ходе праймериз. Так же, как URA.RU сообщили в городском отделении «Справедливой России», эта партия так же выдвинет шесть кандидатов на каждый из свободных избирательных округов. Кроме того, начали подавать заявления кандидаты от либерал-демократов. С местным отделением компартии агентству связаться не удалось.
Места в горсобрании освободились после того, как в сентябре 2023 года пятеро народных избранников были лишены мандатов по решению суда за конфликт интересов при принятии решения о повышении тарифов ЖКХ. Еще одно кресло 62-летний депутат горсобрания освободил весной нынешнего года, объяснив отставку состоянием здоровья.
Пять из шести опустевших кресел принадлежали депутатам от «Справедливой России», что сократило численность фракции эсеров в горсобрании с семи до двух членов. Справедливороссы намерены восстановить и даже увеличить свое представительство в парламенте. Руководитель местного отделения партии Дмитрий Сумин заявил корреспонденту агентства, что эсеры намерены взять шесть мандатов из шести.
Двое из пяти отстраненных судом депутатов намерены вернуть себе мандат. Это Елена Завражная и Дмитрий Фещак. Оба будут бороться на тех же округах, где они ранее три года отработали депутатами. Завражная выдвинута кандидатом от «СР», Фещак идет на выборы как самовыдвиженец.
При этом Фещак формально нарушает партийную дисциплину. Он является членом «Единой России», которая по округу Фещака по итогам праймериз выдвинула участника СВО Евгения Волосова.
Прием заявлений от кандидатов в депутаты в Копейске ведется по 3 июля включительно. Затем до 13 июля теризбирком будет принимать от них документы, требуемые для регистрации.
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