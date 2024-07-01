Жителя ХМАО наказали за нацистскую символику

Урайский городской суд оштрафовал жителя на демонстрацию нацистской символики в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.
Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 одна тысяча рублей без конфискации предмета административного правонарушения», – сообщается в картотеке.
Югорчанин разместил на своей странице в соцсети фотографию с изображением нацистской символики. Его действия были квалифицированы по статье 20.3 КоАП: публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики.
Ранее подростки в Радужном избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии. Городской суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы.
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