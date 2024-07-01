01 июля 2024

Жителя ХМАО наказали за нацистскую символику

Суд оштрафовал жителя ХМАО за демонстрацию нацистской символики
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанина за фотографию с нацистской символикой
Суд оштрафовал югорчанина за фотографию с нацистской символикой Фото:

Урайский городской суд оштрафовал жителя на демонстрацию нацистской символики в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.

Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 одна тысяча рублей без конфискации предмета административного правонарушения», – сообщается в картотеке.

Югорчанин разместил на своей странице в соцсети фотографию с изображением нацистской символики. Его действия были квалифицированы по статье 20.3 КоАП: публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики.

Ранее подростки в Радужном избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии. Городской суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы.

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Урайский городской суд оштрафовал жителя на демонстрацию нацистской символики в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда. Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 одна тысяча рублей без конфискации предмета административного правонарушения», – сообщается в картотеке. Югорчанин разместил на своей странице в соцсети фотографию с изображением нацистской символики. Его действия были квалифицированы по статье 20.3 КоАП: публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики. Ранее подростки в Радужном избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии. Городской суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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