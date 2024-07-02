У избитого в колонии Екатеринбурга зека были десятки нарушений

02 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Заключенному 23 года, он попал в колонию из-за наркотиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденный екатеринбургской колонии №10, который заявил об избиении сотрудниками учреждения, имеет более 60 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка отбывания наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Колонию 2 июля посетили свердловские члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Александров и Владимир Попов, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников, а также начальник оперативного областного управления ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Никитин. Они осмотрели карантин, столовую, магазин учреждения. Провели прием по личным вопросам, в том числе встретились с осужденным, у которого более 60 дисциплинарных взысканий. В ходе встречи жалоб и заявлений не поступало», — говорится в сообщении ведомства. Новость по теме «Разорвали одежду, порезали трусы»: в колонии Екатеринбурга жестоко избили зека. Фото О скандале в ИК-10 стало известно 1 июля. Правозащитник Алексей Соколов сообщил агентству, что получил жалобу от арестанта. В ней он заявил, что 20 июня его якобы избили сотрудники колонии, его одежду порвали, а трусы порезали. Предположительно, с зеком так поступили, потому что накануне он разбил окно в камере. По словам Соколова, зек сделал это из-за того, что его не покормили. В свердловском ГУФСИН опровергли сведения об избиении. По данным ведомства, сотрудники колонии были вынуждены «применить физическую силу, поскольку арестант совершал действия, создававшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, вел себя агрессивно, причинял материальный ущерб имуществу учреждения». Соколов приезжал в колонию 26 июня, чтобы встретиться с осужденным, но тот отказался от его услуг. «Арестант сказал, что ему объяснили, что у него все хорошо. Это сделали сотрудники колонии. Можно сослаться, что он не в совершенстве владеет русским языком. Но слово не воробей, так прозвучало. Говорят не слова, а дела. А он отказался от помощи», — сообщил URA.RU член ОНК Сергей Кириллов, который 1 июля общался с арестантом. В ГУФСИН заявили, что инцидент с осужденным был зафиксирован средствами видеоконтроля. Материалы о применении физической силы направлены в прокуратуру для оценки. Организована проверка. Соколов обратился к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой и в свердловский Следком для возбуждения уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный екатеринбургской колонии №10, который заявил об избиении сотрудниками учреждения, имеет более 60 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка отбывания наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Колонию 2 июля посетили свердловские члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Александров и Владимир Попов, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников, а также начальник оперативного областного управления ГУФСИН полковник внутренней службы Александр Никитин. Они осмотрели карантин, столовую, магазин учреждения. Провели прием по личным вопросам, в том числе встретились с осужденным, у которого более 60 дисциплинарных взысканий. В ходе встречи жалоб и заявлений не поступало», — говорится в сообщении ведомства. О скандале в ИК-10 стало известно 1 июля. Правозащитник Алексей Соколов сообщил агентству, что получил жалобу от арестанта. В ней он заявил, что 20 июня его якобы избили сотрудники колонии, его одежду порвали, а трусы порезали. Предположительно, с зеком так поступили, потому что накануне он разбил окно в камере. По словам Соколова, зек сделал это из-за того, что его не покормили. В свердловском ГУФСИН опровергли сведения об избиении. По данным ведомства, сотрудники колонии были вынуждены «применить физическую силу, поскольку арестант совершал действия, создававшие угрозу жизни и здоровью других осужденных, персонала и себя самого, вел себя агрессивно, причинял материальный ущерб имуществу учреждения». Соколов приезжал в колонию 26 июня, чтобы встретиться с осужденным, но тот отказался от его услуг. «Арестант сказал, что ему объяснили, что у него все хорошо. Это сделали сотрудники колонии. Можно сослаться, что он не в совершенстве владеет русским языком. Но слово не воробей, так прозвучало. Говорят не слова, а дела. А он отказался от помощи», — сообщил URA.RU член ОНК Сергей Кириллов, который 1 июля общался с арестантом. В ГУФСИН заявили, что инцидент с осужденным был зафиксирован средствами видеоконтроля. Материалы о применении физической силы направлены в прокуратуру для оценки. Организована проверка. Соколов обратился к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой и в свердловский Следком для возбуждения уголовного дела.