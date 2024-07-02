Замгенпрокурора РФ взял на контроль ситуацию с паводками в ХМАО

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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводками в ХМАО
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с паводками в ХМАО Фото:
новость из сюжета
Паводок 2024 в ХМАО

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с паводками в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой автономного округа контролируется развитие паводковой ситуации в регионе», — сообщает ведомство. В апреле в прокуратуре прошло заседание рабочей группы в сфере экологии при надзорном ведомстве.

Для жителей территорий, оказавшихся в зоне подтопления, организованы «горячие линии». В пунктах временного размещения развернуты мобильные приемные. Прокуратура контролирует качество продуктов, лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, которые поставляются югорчанам, пострадавшим от паводка.

Ранее МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Для этого необходимо, чтобы уровень воды в Оби снижался на протяжении 10 дней.

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Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с паводками в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой автономного округа контролируется развитие паводковой ситуации в регионе», — сообщает ведомство. В апреле в прокуратуре прошло заседание рабочей группы в сфере экологии при надзорном ведомстве. Для жителей территорий, оказавшихся в зоне подтопления, организованы «горячие линии». В пунктах временного размещения развернуты мобильные приемные. Прокуратура контролирует качество продуктов, лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, которые поставляются югорчанам, пострадавшим от паводка. Ранее МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Для этого необходимо, чтобы уровень воды в Оби снижался на протяжении 10 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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