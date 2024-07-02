Замгенпрокурора РФ взял на контроль ситуацию с паводками в ХМАО

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на контроль ситуацию с паводками в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой автономного округа контролируется развитие паводковой ситуации в регионе», — сообщает ведомство. В апреле в прокуратуре прошло заседание рабочей группы в сфере экологии при надзорном ведомстве.
Для жителей территорий, оказавшихся в зоне подтопления, организованы «горячие линии». В пунктах временного размещения развернуты мобильные приемные. Прокуратура контролирует качество продуктов, лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, которые поставляются югорчанам, пострадавшим от паводка.
Ранее МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске. Для этого необходимо, чтобы уровень воды в Оби снижался на протяжении 10 дней.
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