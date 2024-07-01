МЧС назвало условия снятия режима ЧС в Нижневартовске

Режим чрезвычайной ситуации в Нижневартовске (ХМАО) отменят только при условии стабильного снижения уровня воды в реке Обь на протяжении 10 дней. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС управления МЧС по ХМАО Евгений Тарабыкин.
«Режим чрезвычайной ситуации будет отменен только при одном условии — это стабилизация паводковой обстановки, которую мы будем наблюдать не менее 10 дней. Нам необходимо видеть, что да, действительно, уровень реки Обь будет стабильно снижаться», — сообщил URA.RU Тарабыкин. В этом случае комиссия по ЧС мэрии Нижневартовска примет решение о переводе сил и средств органов управления в режим повышенной готовности.
После снятия режима ЧС будут проведены мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К таким мерам относятся дезинфекция затопленных территорий, вывоз мусора и работа с горожанами, пострадавшими в результате паводка.
В ходе брифинга Тарабыкин сообщил журналистам, что, по данным Гидрометцентра ХМАО, в верховьях Оби остановился рост уровня воды. «По верховью Оби динамика следующая: Александровское — 0 сантиметров в сутки, Колпашево и Каргасок дает стабильный минус (-4 и -9 сантиметров за сутки)», — пояснил глава отдела защиты населения и территорий от ЧС.
Ранее URA.RU писало о введении режима ЧС в Нижневартовске из-за паводка. Уровень воды в реке превысил критический показатель. Власти города пояснили, какие изменения грядут в связи с введением специального режима.
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