Владелец ММК Рашников стал богатеть в два раза быстрее

Bloomberg: состояние владельца ММК Рашникова достигло 11 млрд долларов США
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Виктор Рашников в мировом рейтинге миллиардеров поднялся на 209 строку
Виктор Рашников в мировом рейтинге миллиардеров поднялся на 209 строку Фото:

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в Магнитогорске (Челябинская область) стал богатеть в два раза быстрее. Как следует из данных рейтинга Bloomberg, если за весь 2023 год состояние металлурга выросло на миллиард долларов, то в 2024 году такого же результата удалось достичь всего за шест месяцев.

«Общий чисты капитал Виктора Рашникова по состоянию на 2 июля составил 11 млрд долларов. Прирост к началу 2024 года 1,24 млрд долларов», — отмечено на сайте Bloomberg.

С таким результатом Рашников занял 209 строку таблицы. Производственник стал единственным представителем челябинского бизнеса, попав в рейтинг. В январе Решников занимал 237 позицию, состояние оценивалось в 9,87 млрд долларов.

Выручка ММК, отметили аналитики агентства, в 2021 году составила 11,9 миллиарда долларов. Основную часть акций Рашников приобрел в 1990-х годах. Он покупал ценные бумаги, распределенные властями между работниками комбината.

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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в Магнитогорске (Челябинская область) стал богатеть в два раза быстрее. Как следует из данных рейтинга Bloomberg, если за весь 2023 год состояние металлурга выросло на миллиард долларов, то в 2024 году такого же результата удалось достичь всего за шест месяцев. «Общий чисты капитал Виктора Рашникова по состоянию на 2 июля составил 11 млрд долларов. Прирост к началу 2024 года 1,24 млрд долларов», — отмечено на сайте Bloomberg. С таким результатом Рашников занял 209 строку таблицы. Производственник стал единственным представителем челябинского бизнеса, попав в рейтинг. В январе Решников занимал 237 позицию, состояние оценивалось в 9,87 млрд долларов. Выручка ММК, отметили аналитики агентства, в 2021 году составила 11,9 миллиарда долларов. Основную часть акций Рашников приобрел в 1990-х годах. Он покупал ценные бумаги, распределенные властями между работниками комбината.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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