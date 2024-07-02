Владелец ММК Рашников стал богатеть в два раза быстрее

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в Магнитогорске (Челябинская область) стал богатеть в два раза быстрее. Как следует из данных рейтинга Bloomberg, если за весь 2023 год состояние металлурга выросло на миллиард долларов, то в 2024 году такого же результата удалось достичь всего за шест месяцев.
«Общий чисты капитал Виктора Рашникова по состоянию на 2 июля составил 11 млрд долларов. Прирост к началу 2024 года 1,24 млрд долларов», — отмечено на сайте Bloomberg.
С таким результатом Рашников занял 209 строку таблицы. Производственник стал единственным представителем челябинского бизнеса, попав в рейтинг. В январе Решников занимал 237 позицию, состояние оценивалось в 9,87 млрд долларов.
Выручка ММК, отметили аналитики агентства, в 2021 году составила 11,9 миллиарда долларов. Основную часть акций Рашников приобрел в 1990-х годах. Он покупал ценные бумаги, распределенные властями между работниками комбината.
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