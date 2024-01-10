10 января 2024

Владелец ММК Рашников за год разбогател на миллиард долларов

Bloomberg: владелец ММК Рашников за год разбогател на миллиард долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, рашников виктор, олигархи
Виктор Рашников за год стал богаче на миллиард долларов Фото:

Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников за год разбогател на 1,08 млрд долларов. Как следует из данных индекса Bloomberg, год для состояния Рашникова был разнонаправленным.

«Состояние Виктора Рашникова в январе 2023 года достигало 8,79 млрд долларов США, в январе 2024 года — 9,87 млрд долларов. Разница составила 1,08 млрд долларов», — отмечено на графике индекса миллиардеров.

Первую и часть второй половины года наблюдался понижательный тренд. В ноябре Рашников находился на 237-й строчке индекса. При этом месяцем ранее падение остановилось. Своего «дна» график достиг 5 октября, когда уровень состояния находился на минимальных значениях, составляя 8,32 млрд долларов.

Прирост финансового благополучия промышленника за год превысил 13%. Он обеспечил попадание Рашникова на 224-ю строку рейтинга.

Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников за год разбогател на 1,08 млрд долларов. Как следует из данных индекса Bloomberg, год для состояния Рашникова был разнонаправленным. «Состояние Виктора Рашникова в январе 2023 года достигало 8,79 млрд долларов США, в январе 2024 года — 9,87 млрд долларов. Разница составила 1,08 млрд долларов», — отмечено на графике индекса миллиардеров. Первую и часть второй половины года наблюдался понижательный тренд. В ноябре Рашников находился на 237-й строчке индекса. При этом месяцем ранее падение остановилось. Своего «дна» график достиг 5 октября, когда уровень состояния находился на минимальных значениях, составляя 8,32 млрд долларов. Прирост финансового благополучия промышленника за год превысил 13%. Он обеспечил попадание Рашникова на 224-ю строку рейтинга. Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...