Владелец ММК Рашников за год разбогател на миллиард долларов

Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников за год разбогател на 1,08 млрд долларов. Как следует из данных индекса Bloomberg, год для состояния Рашникова был разнонаправленным.
«Состояние Виктора Рашникова в январе 2023 года достигало 8,79 млрд долларов США, в январе 2024 года — 9,87 млрд долларов. Разница составила 1,08 млрд долларов», — отмечено на графике индекса миллиардеров.
Первую и часть второй половины года наблюдался понижательный тренд. В ноябре Рашников находился на 237-й строчке индекса. При этом месяцем ранее падение остановилось. Своего «дна» график достиг 5 октября, когда уровень состояния находился на минимальных значениях, составляя 8,32 млрд долларов.
Прирост финансового благополучия промышленника за год превысил 13%. Он обеспечил попадание Рашникова на 224-ю строку рейтинга.
Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».
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