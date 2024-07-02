Жертвой ОПГ черных риэлторов стала вдова челябинского хоккеиста Карпова

Одной из жертв черных риэлторов, которые предстанут перед судом в Челябинске, стала вдова погибшего экс-капитана челябинского клуба «Трактор» Валерия Карпова Анна. Об этом URA.RU стало известно 2 июля из собственных источников.
«Она переписала на мошенников недвижимость на озере Кисегач под Чебаркулем. В мае этого года она умерла», — сообщил источник.
В прокуратуре региона URA.RU сообщили, что в период с января 2019 года по август 2022 года черные обманывали потерпевших и незаконно приобрели жилые помещения. Обвиняемые подделывали паспорта собственников и иные официальные документы, после чего переоформляли право собственности. Всего они обманули 49 человек, похитив имущества на 76 миллионов рублей.
В пресс-службе главка МВД по региону сообщили, что организаторам и участникам преступного сообщества предъявлены обвинения в совершении 49 преступлений. Всем участникам от 28 до 64 лет, некоторые из них имеют судимости или привлекались к уголовной ответственности
Валерий Карпов родился в Челябинске в 1971 году, играл за «Трактор» с 1989 по 1994 годы и был капитаном команды. Был чемпионом мира 1993 года в составе сборной России. В 2014 году упал с лестницы после конфликта в подъезде и скончался в больнице.
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