Прокуратура проверит челябинский лагерь, где подозревают отравление детей

02 июля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В детском лагере заподозрили вспышку кишечной инфекции (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура организовала проверку сообщения о вспышке кишечной инфекции в детском лагере «Орленок» на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Карабаша проводит проверку по публикациям СМИ о кишечной инфекции в лагере „Орленок“ на берегу озера Увильды. Зампрокурора Карабаша Ильгам Касимов в целях выяснения обстоятельств произошедшего выехал в детское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что в ходе проверки сотрудники оценят соблюдение прав детей на безопасные условия в учреждении, рассчитанном на отдых и оздоровление. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере «Орленок» обратились за медпомощью двое детей. Причиной обращения не была кишечная инфекция. На место направлена межведомственная комиссия совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура организовала проверку сообщения о вспышке кишечной инфекции в детском лагере «Орленок» на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Карабаша проводит проверку по публикациям СМИ о кишечной инфекции в лагере „Орленок“ на берегу озера Увильды. Зампрокурора Карабаша Ильгам Касимов в целях выяснения обстоятельств произошедшего выехал в детское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что в ходе проверки сотрудники оценят соблюдение прав детей на безопасные условия в учреждении, рассчитанном на отдых и оздоровление. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере «Орленок» обратились за медпомощью двое детей. Причиной обращения не была кишечная инфекция. На место направлена межведомственная комиссия совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.