Прокуратура проверит челябинский лагерь, где подозревают отравление детей

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Березка. Казанское , лагерь, столовая, центр временного размещения, эвакуационный пункт
В детском лагере заподозрили вспышку кишечной инфекции (фото из архива) Фото:

Прокуратура организовала проверку сообщения о вспышке кишечной инфекции в детском лагере «Орленок» на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Карабаша проводит проверку по публикациям СМИ о кишечной инфекции в лагере „Орленок“ на берегу озера Увильды. Зампрокурора Карабаша Ильгам Касимов в целях выяснения обстоятельств произошедшего выехал в детское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что в ходе проверки сотрудники оценят соблюдение прав детей на безопасные условия в учреждении, рассчитанном на отдых и оздоровление. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере «Орленок» обратились за медпомощью двое детей. Причиной обращения не была кишечная инфекция. На место направлена межведомственная комиссия совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

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Прокуратура организовала проверку сообщения о вспышке кишечной инфекции в детском лагере «Орленок» на озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Карабаша проводит проверку по публикациям СМИ о кишечной инфекции в лагере „Орленок“ на берегу озера Увильды. Зампрокурора Карабаша Ильгам Касимов в целях выяснения обстоятельств произошедшего выехал в детское учреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что в ходе проверки сотрудники оценят соблюдение прав детей на безопасные условия в учреждении, рассчитанном на отдых и оздоровление. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало, что в детском лагере «Орленок» обратились за медпомощью двое детей. Причиной обращения не была кишечная инфекция. На место направлена межведомственная комиссия совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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