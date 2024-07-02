Второй кандидат в челябинские губернаторы Соловьев сдал документы на регистрацию. Фото

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Клипарт. Челябинская область, избирком, урны
До губернаторских выборов в Челябинской области осталось чуть больше двух месяцев Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Зампред «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев стал вторым претендентом на пост губернатора Челябинской области, сдавшим пакет документов для регистрации на выборах. Об этом сообщили URA.RU 2 июля в облизбиркоме.

«Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Степан Соловьев. Его выдвинуло региональное отделение партии «Зеленая альтернатива», — пояснили URA.RU в комиссии.

Первым стал действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия».

До 4 июля документы необходимо сдать еще четырем претендентам. Это Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).

Степан Соловьев приехал в облизбирком из Москвы
Степан Соловьев приехал в облизбирком из Москвы
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Зампред «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев стал вторым претендентом на пост губернатора Челябинской области, сдавшим пакет документов для регистрации на выборах. Об этом сообщили URA.RU 2 июля в облизбиркоме. «Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Степан Соловьев. Его выдвинуло региональное отделение партии «Зеленая альтернатива», — пояснили URA.RU в комиссии. Первым стал действующий глава области Алексей Текслер. Он идет на второй губернаторский срок. В 2019 году он избрался в качестве самовыдвиженца, в этот раз он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия». До 4 июля документы необходимо сдать еще четырем претендентам. Это Виталий Пашин (ЛДПР), Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Ярослав Щербаков («Яблоко») и Владимир Медведев («Партия пенсионеров»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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