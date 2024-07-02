Сказочный мюзикл из ХМАО претендует на престижную театральную премию

Сказочный мюзикл «Лунная история», поставленный на сцене КТЦ «Югра-Классик», попал в лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра». Список претендентов опубликован на сайте проекта.
«В лонг-лист вошло 20 постановок. ХМАО: „Лунная история“, концертно-театральный центр „Югра-Классик“», — следует из списка.
«Музыкальное сердце театра» — это единственный в России театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям. Он берет свое начало с 2006 года.
Ранее URA.RU сообщало, что спектакль няганского театра юного зрителя «Калечина-Малечина» получил главную театральную премию «Золотая Маска». Церемония награждения прошла в Москве.
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