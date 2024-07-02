Сказочный мюзикл из ХМАО претендует на престижную театральную премию

Мюзикл из ХМАО попал в лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
мюзикл «Лунная история» лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра»
мюзикл «Лунная история» лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра» Фото:

Сказочный мюзикл «Лунная история», поставленный на сцене КТЦ «Югра-Классик», попал в лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра». Список претендентов опубликован на сайте проекта.

«В лонг-лист вошло 20 постановок. ХМАО: „Лунная история“, концертно-театральный центр „Югра-Классик“», — следует из списка.

«Музыкальное сердце театра» — это единственный в России театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям. Он берет свое начало с 2006 года.

Ранее URA.RU сообщало, что спектакль няганского театра юного зрителя «Калечина-Малечина» получил главную театральную премию «Золотая Маска». Церемония награждения прошла в Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сказочный мюзикл «Лунная история», поставленный на сцене КТЦ «Югра-Классик», попал в лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра». Список претендентов опубликован на сайте проекта. «В лонг-лист вошло 20 постановок. ХМАО: „Лунная история“, концертно-театральный центр „Югра-Классик“», — следует из списка. «Музыкальное сердце театра» — это единственный в России театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям. Он берет свое начало с 2006 года. Ранее URA.RU сообщало, что спектакль няганского театра юного зрителя «Калечина-Малечина» получил главную театральную премию «Золотая Маска». Церемония награждения прошла в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...