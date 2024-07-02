Российский рынок лекарств заполнят отечественной продукцией

Мишустин: доля отечественного производства важнейших лекарств вырастет до 90%
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
В России планируется нарастить долю отечественных лекарств, подчеркнул Михаил Мишустин Фото:

Власти России намерены значительно увеличить долю отечественного производства в сфере фармацевтики до 90%. Эта мера является частью нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%. По медицинским изделиям — до 40%», — отметил Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии. Его слова приводит telegram-канал «Правительство России». Такие изменения позволят стране достичь технологического суверенитета в области фармацевтики и медицинского производства.

Всего новый нацпроект включает пять пунктов: развитие медицинской науки; создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения; биомедицинские и когнитивные технологии будущего; обеспечение активного и здорового долголетия, а также формирование собственных производств.

Ранее URA.RU сообщало, что государственный фонд «Круг добра» в 2023 году обеспечил дорогостоящими лекарствами около 2,5 тысячи детей. Фонд был создан по решению президента России Владимира Путина.

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Власти России намерены значительно увеличить долю отечественного производства в сфере фармацевтики до 90%. Эта мера является частью нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «За период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%. По медицинским изделиям — до 40%», — отметил Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии. Его слова приводит telegram-канал «Правительство России». Такие изменения позволят стране достичь технологического суверенитета в области фармацевтики и медицинского производства. Всего новый нацпроект включает пять пунктов: развитие медицинской науки; создание изделий, лекарственных форм и платформ нового поколения; биомедицинские и когнитивные технологии будущего; обеспечение активного и здорового долголетия, а также формирование собственных производств. Ранее URA.RU сообщало, что государственный фонд «Круг добра» в 2023 году обеспечил дорогостоящими лекарствами около 2,5 тысячи детей. Фонд был создан по решению президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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