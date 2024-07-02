Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на покровском направлении

Сырский: на покровском направлении обстановка остается сложной

02 июля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Обстановка на покровском направлении для украинской армии остается сложной, рассказал Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Сложной остается обстановка на покровском направлении. <…> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась», — написал Сырский в своем посте в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также подчеркнул необходимость усиления этого направления дополнительными боеприпасами и огневыми средствами. Сырский указал на проблему комплектования частей и подразделений ВСУ мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими, а также на важность обеспечения современными средствами РЭБ и ПВО для противодействия российским беспилотникам. Покровское направление неоднократно упоминалось в сводках Генштаба ВСУ как одно из наиболее напряженных. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что обстановка на подконтрольной Киеву территории ДНР стала особенно тяжелой для украинских подразделений. О напряженной обстановке на покровском направлении в Генштабе ВСУ заявили 18 июня. Ранее URA.RU сообщало, что покровское (Красноармейское) направление в ДНР считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявили в генеральном штабе ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Сложной остается обстановка на покровском направлении. <…> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась», — написал Сырский в своем посте в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также подчеркнул необходимость усиления этого направления дополнительными боеприпасами и огневыми средствами. Сырский указал на проблему комплектования частей и подразделений ВСУ мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими, а также на важность обеспечения современными средствами РЭБ и ПВО для противодействия российским беспилотникам. Покровское направление неоднократно упоминалось в сводках Генштаба ВСУ как одно из наиболее напряженных. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что обстановка на подконтрольной Киеву территории ДНР стала особенно тяжелой для украинских подразделений. О напряженной обстановке на покровском направлении в Генштабе ВСУ заявили 18 июня. Ранее URA.RU сообщало, что покровское (Красноармейское) направление в ДНР считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявили в генеральном штабе ВСУ.