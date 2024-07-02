Главком ВСУ заявил о сложной обстановке на покровском направлении

Сырский: на покровском направлении обстановка остается сложной
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Генерал ВСУ Александр Сырский.stock,  stock, Сырский Александр
Обстановка на покровском направлении для украинской армии остается сложной, рассказал Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Сложной остается обстановка на покровском направлении. <…> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась», — написал Сырский в своем посте в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также подчеркнул необходимость усиления этого направления дополнительными боеприпасами и огневыми средствами.

Сырский указал на проблему комплектования частей и подразделений ВСУ мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими, а также на важность обеспечения современными средствами РЭБ и ПВО для противодействия российским беспилотникам. Покровское направление неоднократно упоминалось в сводках Генштаба ВСУ как одно из наиболее напряженных.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что обстановка на подконтрольной Киеву территории ДНР стала особенно тяжелой для украинских подразделений. О напряженной обстановке на покровском направлении в Генштабе ВСУ заявили 18 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что покровское (Красноармейское) направление в ДНР считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявили в генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Сложной остается обстановка на покровском направлении. <…> На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась», — написал Сырский в своем посте в соцсети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также подчеркнул необходимость усиления этого направления дополнительными боеприпасами и огневыми средствами. Сырский указал на проблему комплектования частей и подразделений ВСУ мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими, а также на важность обеспечения современными средствами РЭБ и ПВО для противодействия российским беспилотникам. Покровское направление неоднократно упоминалось в сводках Генштаба ВСУ как одно из наиболее напряженных. Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что обстановка на подконтрольной Киеву территории ДНР стала особенно тяжелой для украинских подразделений. О напряженной обстановке на покровском направлении в Генштабе ВСУ заявили 18 июня. Ранее URA.RU сообщало, что покровское (Красноармейское) направление в ДНР считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявили в генеральном штабе ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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