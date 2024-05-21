Генштаб ВСУ обозначил самое сложное направлении

Генштаб ВСУ: Покровское направление самое напряженное на всей линии фронта

22 мая 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Ситуация потребует от ВСУ проведение маневра Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республики (ДНР) считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… Ситуация требует от войск проведения маневра», — отмечается в сообщении в telegram-канале генштаба. Власти Киева Покровском называют город Красноармейск в ДНР. Генштаб ВСУ также заявил о непростых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки. Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил «жаркие» участки фронта. Такими он назвал Покровское, Кураховское и Краматорское. Как написал Зеленский в своем telegram-канале, он провел совещание по укреплению бригад ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республики (ДНР) считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… Ситуация требует от войск проведения маневра», — отмечается в сообщении в telegram-канале генштаба. Власти Киева Покровском называют город Красноармейск в ДНР. Генштаб ВСУ также заявил о непростых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки. Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил «жаркие» участки фронта. Такими он назвал Покровское, Кураховское и Краматорское. Как написал Зеленский в своем telegram-канале, он провел совещание по укреплению бригад ВСУ.