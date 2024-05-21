21 мая 2024

Генштаб ВСУ обозначил самое сложное направлении

Генштаб ВСУ: Покровское направление самое напряженное на всей линии фронта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация потребует от ВСУ проведение маневра Фото:
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Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республики (ДНР) считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… Ситуация требует от войск проведения маневра», — отмечается в сообщении в telegram-канале генштаба. Власти Киева Покровском называют город Красноармейск в ДНР. Генштаб ВСУ также заявил о непростых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил «жаркие» участки фронта. Такими он назвал Покровское, Кураховское и Краматорское. Как написал Зеленский в своем telegram-канале, он провел совещание по укреплению бригад ВСУ.

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Покровское (Красноармейское) направление в Донецкой народной республики (ДНР) считается самым сложным на всей линии фронта. Ситуация там потребует от украинских войск «маневра», заявил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения… Ситуация требует от войск проведения маневра», — отмечается в сообщении в telegram-канале генштаба. Власти Киева Покровском называют город Красноармейск в ДНР. Генштаб ВСУ также заявил о непростых боях в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки. Президент Украины Владимир Зеленский ранее озвучил «жаркие» участки фронта. Такими он назвал Покровское, Кураховское и Краматорское. Как написал Зеленский в своем telegram-канале, он провел совещание по укреплению бригад ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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