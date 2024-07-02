На выборы всех уровней от ЕР пойдут 342 участника спецоперации

02 июля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Более трехсот участников СВО пойдут на выборы от «Единой России» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От «Единой России» на выборы разного уровня будут выдвинуты 342 участника СВО. Им окажут всестороннюю поддержку, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета ЕР. «О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил президент… Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», — отметил Медведев. Информацию предоставила пресс-служба партии . Одной из ключевых задач «Единой России» Медведев назвал работу не только с бойцами, которые будут участвовать в выборах, но и с теми, кто находится в регионах и муниципалитетах. Он выразил желание помочь им адаптироваться к мирной жизни и использовать их управленческие навыки в гражданском секторе. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что многие победители предварительного голосования из числа участников СВО уже прошли обучение на базе Высшей партийной школы. В этом году было введено правило, предоставляющее участникам СВО дополнительные 25% голосов на предварительном голосовании. «У нас есть победители процедуры — Герои России. В ходе Единого дня голосования-2024 будем и дальше помогать им», — сказал Александр Сидякин. На заседании Генсовета семь участников СВО уже получили партбилеты «Единой России». Медведев обратился к новым членам партии с напутственными словами, подчеркнув, что от них ожидается вклад в укрепление партии и государства. «Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены „Единой России“, как и многие ваши боевые товарищи, укрепите нашу партию, наше государство», — заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От «Единой России» на выборы разного уровня будут выдвинуты 342 участника СВО. Им окажут всестороннюю поддержку, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета ЕР. «О необходимости поддержки таких кандидатов несколько раз говорил президент… Их жизненный опыт и позиция имеют особое значение. Очень важно, чтобы такие кандидаты могли полностью раскрыть свой потенциал, успешно работать на благо Отечества после возвращения домой с фронта», — отметил Медведев. Информацию предоставила пресс-служба партии. Одной из ключевых задач «Единой России» Медведев назвал работу не только с бойцами, которые будут участвовать в выборах, но и с теми, кто находится в регионах и муниципалитетах. Он выразил желание помочь им адаптироваться к мирной жизни и использовать их управленческие навыки в гражданском секторе. Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что многие победители предварительного голосования из числа участников СВО уже прошли обучение на базе Высшей партийной школы. В этом году было введено правило, предоставляющее участникам СВО дополнительные 25% голосов на предварительном голосовании. «У нас есть победители процедуры — Герои России. В ходе Единого дня голосования-2024 будем и дальше помогать им», — сказал Александр Сидякин. На заседании Генсовета семь участников СВО уже получили партбилеты «Единой России». Медведев обратился к новым членам партии с напутственными словами, подчеркнув, что от них ожидается вклад в укрепление партии и государства. «Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что все вы, как новые члены „Единой России“, как и многие ваши боевые товарищи, укрепите нашу партию, наше государство», — заключил он.