Корабли Северного флота России зашли в Венесуэлу

02 июля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Северный флот ВС РФ вошел в порт Ла-Гуайра Венесуэлы (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Корабельная ударная группа Северного флота РФ, состоящая из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер», вошла в порт Ла-Гуайра Венесуэлы в рамках своего дальнего похода. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ и среднего морского танкера „Академик Пашин“ совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла», — сообщило ведомство в своем telegram-канале . Танкер «Пашин» стал первым кораблем группы, который зашел в порт карибского штата. Командование группой осуществляет вице-адмирал Михаил Неупокоев. В ходе похода группы, который уже включал официальный визит в Гавану с 12 по 17 июня, морякам будет предоставлена возможность отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями. После визита в Венесуэлу корабельная группа продолжит выполнение задач в Атлантическом океане, демонстрируя флаг страны и обеспечивая военно-морское присутствие России в оперативно значимых районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корабельная ударная группа Северного флота РФ, состоящая из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер», вошла в порт Ла-Гуайра Венесуэлы в рамках своего дальнего похода. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ и среднего морского танкера „Академик Пашин“ совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Танкер «Пашин» стал первым кораблем группы, который зашел в порт карибского штата. Командование группой осуществляет вице-адмирал Михаил Неупокоев. В ходе похода группы, который уже включал официальный визит в Гавану с 12 по 17 июня, морякам будет предоставлена возможность отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями. После визита в Венесуэлу корабельная группа продолжит выполнение задач в Атлантическом океане, демонстрируя флаг страны и обеспечивая военно-морское присутствие России в оперативно значимых районах.