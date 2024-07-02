Корабли Северного флота России зашли в Венесуэлу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военные, корабль, флаг, солдат, северный флот
Северный флот ВС РФ вошел в порт Ла-Гуайра Венесуэлы (архивное фото) Фото:

Корабельная ударная группа Северного флота РФ, состоящая из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер», вошла в порт Ла-Гуайра Венесуэлы в рамках своего дальнего похода. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ и среднего морского танкера „Академик Пашин“ совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Танкер «Пашин» стал первым кораблем группы, который зашел в порт карибского штата. Командование группой осуществляет вице-адмирал Михаил Неупокоев.

В ходе похода группы, который уже включал официальный визит в Гавану с 12 по 17 июня, морякам будет предоставлена возможность отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями. После визита в Венесуэлу корабельная группа продолжит выполнение задач в Атлантическом океане, демонстрируя флаг страны и обеспечивая военно-морское присутствие России в оперативно значимых районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корабельная ударная группа Северного флота РФ, состоящая из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер», вошла в порт Ла-Гуайра Венесуэлы в рамках своего дальнего похода. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ и среднего морского танкера „Академик Пашин“ совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Танкер «Пашин» стал первым кораблем группы, который зашел в порт карибского штата. Командование группой осуществляет вице-адмирал Михаил Неупокоев. В ходе похода группы, который уже включал официальный визит в Гавану с 12 по 17 июня, морякам будет предоставлена возможность отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями. После визита в Венесуэлу корабельная группа продолжит выполнение задач в Атлантическом океане, демонстрируя флаг страны и обеспечивая военно-морское присутствие России в оперативно значимых районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...