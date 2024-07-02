02 июля 2024

Оглашение наказания Трампу озвучат ближе к выборам президента

Приговор Трампу по делу о подлоге документов назначен на 18 сентября 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Приговор по делу экс-президента США Дональда Трампа перенесли на сентябрь 2024 года Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Приговор по делу о подлоге документов экс-президентом США Дональдом Трампом состоится 18 сентября. Новую дату объявления вердикта озвучили 2 июля в суде Нью-Йорка.

«Вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс назначено на 18 сентября. Судья Верховного суда Манхэттена Хуан Мерчан перенес дату с 11 июля более чем на два месяца», — сообщает канал СNBC.

Приговор озвучат примерно за семь недель до президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Также издание уточняет, что таким образом судья удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента, ходатайствующих об отмене обвинительного приговора. Они пытались оспорить его, настаивая на том, что экс-президенты имеют право на «предполагаемый иммунитет» за все официальные действия, которые они совершили в должности.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам. Как следует из материалов дела, в президентских выборах 2016 года Трамп совершил финансовые махинации руками своего юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи.

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Приговор по делу о подлоге документов экс-президентом США Дональдом Трампом состоится 18 сентября. Новую дату объявления вердикта озвучили 2 июля в суде Нью-Йорка. «Вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс назначено на 18 сентября. Судья Верховного суда Манхэттена Хуан Мерчан перенес дату с 11 июля более чем на два месяца», — сообщает канал СNBC. Приговор озвучат примерно за семь недель до президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Также издание уточняет, что таким образом судья удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента, ходатайствующих об отмене обвинительного приговора. Они пытались оспорить его, настаивая на том, что экс-президенты имеют право на «предполагаемый иммунитет» за все официальные действия, которые они совершили в должности. Как сообщало URA.RU ранее, Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам. Как следует из материалов дела, в президентских выборах 2016 года Трамп совершил финансовые махинации руками своего юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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