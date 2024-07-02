Оглашение наказания Трампу озвучат ближе к выборам президента

Приговор Трампу по делу о подлоге документов назначен на 18 сентября 2024 года

03 июля 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Приговор по делу экс-президента США Дональда Трампа перенесли на сентябрь 2024 года Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Приговор по делу о подлоге документов экс-президентом США Дональдом Трампом состоится 18 сентября. Новую дату объявления вердикта озвучили 2 июля в суде Нью-Йорка. «Вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс назначено на 18 сентября. Судья Верховного суда Манхэттена Хуан Мерчан перенес дату с 11 июля более чем на два месяца», — сообщает канал СNBC. Приговор озвучат примерно за семь недель до президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Также издание уточняет, что таким образом судья удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента, ходатайствующих об отмене обвинительного приговора. Они пытались оспорить его, настаивая на том, что экс-президенты имеют право на «предполагаемый иммунитет» за все официальные действия, которые они совершили в должности. Как сообщало URA.RU ранее, Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам. Как следует из материалов дела, в президентских выборах 2016 года Трамп совершил финансовые махинации руками своего юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приговор по делу о подлоге документов экс-президентом США Дональдом Трампом состоится 18 сентября. Новую дату объявления вердикта озвучили 2 июля в суде Нью-Йорка. «Вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс назначено на 18 сентября. Судья Верховного суда Манхэттена Хуан Мерчан перенес дату с 11 июля более чем на два месяца», — сообщает канал СNBC. Приговор озвучат примерно за семь недель до президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Также издание уточняет, что таким образом судья удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента, ходатайствующих об отмене обвинительного приговора. Они пытались оспорить его, настаивая на том, что экс-президенты имеют право на «предполагаемый иммунитет» за все официальные действия, которые они совершили в должности. Как сообщало URA.RU ранее, Дональда Трампа признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам. Как следует из материалов дела, в президентских выборах 2016 года Трамп совершил финансовые махинации руками своего юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи.