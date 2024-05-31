Дональд Трамп признан виновным в фальсификации документов: как шло дело и что грозит политику

В президентских выборах 2016 года Дональд Трамп совершил финансовые махинации руками своего юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи. Экс-президент осужден более чем по 30 пунктам по решению Нью-Йоркского суда. Подробно о произошедшем в материале URA.RU.
Присяжные вынесли вердикт Дональду Трампу
Судебный процесс над бывшим президентом США длится уже более полутора месяцев. Переговоры пришлись на 30 мая и длились более 10 часов. Трампа признали виновным по 34 пунктам, но у него есть возможность обжаловать обвинение. Дональд Трамп стал первым осужденным экс-президентом США по уголовному делу.
«Это был сфальсифицированный, позорный процесс. Настоящий приговор граждане вынесут 5 ноября. И они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло. Я невиновный человек, все в порядке. Я борюсь за нашу конституцию», — сказал экс-президент на выходе из суда (цитата AFP).
Повод для расследования
Публикация в газете The Wall Street Journal за 2018 год вызвала бурю негодований. По данным материала, 10 лет назад у тогда еще действующего президента США и порноактрисы Сторми Дэниэлс была связь.
Перед выборами-2016 адвокат экс-президента выплатил 130 тысяч долларов женщине за ее молчание. Информация была подтверждена Коэном, так как выплаты не являются противозаконными. В документах через Trump Organization, переданные адвокату деньги, были отображены «судебные издержки», именно это и послужило возбуждению уголовного дела и интереса к ситуации.
Арест Трампа 4 апреля 2023 года
Трампа арестовали 4 апреля без помощи наручников. Окружной прокурор взял его под стражу. После краткого разговора с экз-президентом, а также взятия отпечатков пальцев и фото для судебного дела, его направили в суд для предъявления обвинений. Уже в Нью-Йоркском суде Трамп давал показания, но виновным себя не признал, адвокаты на стороне подсудимого. Следующий суд присяжных соберется по его делу 4 декабря. После обвинений Трамп был выпущен под залог.
Что будет дальше
Хуан Мерчан — судья по делу Трампа, сообщил, что вынесение приговора состоится 11 июля. Через пару дней после приговора Трамп должен стать официально кандидатом от Республиканской партии. Напомним, что политик на данный момент не исключает возможность стать кандидатом в президенты на предстоящие выборы, которые состоятся 5 ноября.
Мнения сторон
Последователи Дональда Трампа пришли в бешенство и подвергли критике приговор. После обвинения спикер палаты представителей Майк Джонсон сказал, что это позорный день для американской истории. Сенаторы Джон Баррассо и Том Коттон, подсчитали виновным во всем происходящем Джо Байдена: „Выборы решаются в кабинках для голосования, а не в залах суда“, — высказался Баррассо, а Коттон сказал следующее: „Американский народ увидит, как Джо Байден и демократы превращают правовую систему в оружие“.
Джеймс Дэвид Вэнс — сенатор республиканской партии посчитал, что это вовсе вмешательство в предстоящие выборы США сфальсифицированным делом, и назвал происходящее «позором для верховенства закона и Конституции».
Какие еще дела были возбуждены против Трампа
Это не первое дело, по которому заводят уголовные дела на бывшего хозяина белого дома. Одно из обвинений против Трампа это халатное обращение с тайными документами во Флориде в 2022 году. Также предполагается, что у политика есть нарушения в бизнесе. Помимо всего, Трамп не остался в стороне дела о штурме Капитолия зимой 2021 года. Максимальный срок, который грозит экс-президенту четыре года, но также он может отделаться просто штрафом.
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