02 июля 2024

В Тюмени на месте стрельбы у гипермаркета «Окей» работают УМВД и ГАИ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
На месте перестрелки работают сотрудники ведомств Фото:

УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты.

«На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК.

По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек.

Обновлено, 01:02:

«На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона.

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УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. Обновлено, 01:02: «На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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