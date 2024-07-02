УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты.
«На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК.
По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек.
Обновлено, 01:02:
«На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона.
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УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. Обновлено, 01:02: «На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона.