В Тюмени на месте стрельбы у гипермаркета «Окей» работают УМВД и ГАИ. Видео

03 июля 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

На месте перестрелки работают сотрудники ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. Обновлено, 01:02: «На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УМВД И ГАИ находятся на месте стрельбы возле гипермаркета «Окей» на улице Широтная, 199 в Тюмени. Сотрудники ведомств проверяют машины и устанавливают все детали произошедшего. Об этом сообщили журналисты. «На месте стрельбы у „Окея“ работают УМВД и ГАИ. На кадрах видео заметно, как наряд ДПС останавливает машину, уезжающую с парковки. Сейчас проводится проверка произошедшего», — передает РБК. По словам подписчиков «Тем Тюмени», во время сходки 15 человек избивали парня. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в разборке участвовало больше 50-и человек. Обновлено, 01:02: «На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД региона.